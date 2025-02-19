Морозна погода ще затримається, прогноз по потеплінню не змінився - синоптикиня

У четвер, 20 лютого, в Україні утримуватиметься здебільшого суха та морозна погода. Такий прогноз у своєму Facebook оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

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"У четвер в Україні все ще холодно. (...) Поки що тепла прогностична перспектива - без змін, із 25-го лютого", - написала Діденко.

За її даними, завтра вночі температура повітря становитиме -9...-15 градусів, при цьому на Лівобережжі показники сягатимуть -12...-19, а на сході до -20 градусів. Протягом дня 20-го лютого очікується -1...-6 градусів.

"Невеликий сніг завтра ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - резюмувала Діденко.

Нагадаємо

Підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого. До цього часу зберігатимуться морози з температурою до -19 градусів на сході, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, на наступному тижні температура повітря становитиме спочатку 1-5 градусів тепла, а потім +4+9, на заході та півдні навіть до +10 градусів.