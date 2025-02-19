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Морозная погода еще задержится, прогноз по потеплению не изменился - синоптик

Киев  •  УНН

 • 102000 просмотра

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В Украине 20 февраля ожидается морозная погода с температурой до -20 градусов на востоке. Синоптики прогнозируют потепление с 25 февраля, когда температура поднимется до +4+9 градусов.

В четверг, 20 февраля, в Украине будет удерживаться в основном сухая и морозная погода. Такой прогноз в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

"В четверг в Украине все еще холодно. (...) Пока что теплая прогностическая перспектива - без изменений, с 25-го февраля", - написала Диденко.

По ее данным, завтра ночью температура воздуха составит -9...-15 градусов, при этом на Левобережье показатели будут достигать -12...-19, а на востоке до -20 градусов. В течение дня 20-го февраля ожидается -1...-6 градусов.

"Небольшой снег завтра вероятен ночью и утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица", - резюмировала Диденко.

Напомним

Повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля. До этого времени будут сохраняться морозы с температурой до -19 градусов на востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, на следующей неделе температура воздуха составит сначала 1-5 градусов тепла, а затем +4+9, на западе и юге даже до +10 градусов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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