Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Несмотря на решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении финансирования отдельных программ внешней помощи, военная поддержка Украины остается неизменной, ведь соответствующие программы уже утверждены. Под угрозой сейчас социальные, инфраструктурные и медиапроекты. Ожидается решение Федерального суда США об отмене указа, но полное восстановление финансирования маловероятно.

Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли ответил на вопрос УНН о возможных последствиях блокирования США военной помощи Украине и реальности такого сценария на данный момент.

На данный момент, в краткосрочной перспективе, такой вариант невозможен, потому что финансирование уже запущено, программы приняты. До момента, если так и произойдет, начала возможных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов, на чем настаивает Трамп, это, конечно, ослабит позицию Украины, и Трамп не заинтересован в этом. Угрожать он может, но де-факто на такие шаги, по крайней мере, как я сказал, до объявленных «100 дней» реализации так называемого плана Келлога, этого срока, который дал Дональд Трамп спецпредставителю США по Украине, этого точно не произойдет - сказал Максим Яли.

Он добавил, что, конечно, это несет значительные риски в различных сферах, прежде всего социальных, поддержки общин на прифронтовых территориях, ветеранов. То есть, например, проекты USAID были направлены на финансирование многих важных отраслей общественной жизни Украины, в частности поддержки уязвимых слоев населения, энергетики и множество критически важных направлений.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, после того как ему предоставят информацию о том, по каким направлениям критически важным останутся без поддержки, часть из них будет профинансирована из государственного бюджета, добавил Яли.

Общественный сектор, как и медиа, уже потерял финансирование. Учитывая то, что после начала полномасштабного вторжения абсолютное большинство украинских медиа было критически зависимым от грантового финансирования, это напрямую повлияет на их деятельность. Возможно, не все смогут пережить этот период и адаптироваться к новым условиям, тем более что рекламный рынок, как известно, после начала полномасштабного вторжения резко сократился. Это повлекло значительную зависимость медиасферы от внешней поддержки, и по некоторым данным, до 90% украинских медиа получали финансирование именно таким образом - рассказал аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Максим Яли отметил, что Федеральный суд может отменить этот указ Дональда Трампа, ведь активисты уже подали иски. Федеральный суд планировал вынести решение уже в следующий понедельник.

«То есть, если не будут найдены, скажем так, те критически важные проекты для общественной социальной инфраструктуры, видимо они будут восстановлены, но в отношении, в частности, медиа вряд ли на 100% будет восстановлено. И для многих медиа это будет значительным вызовом», - сказал Яли.

Он отметил, что следует дождаться решений Федерального суда. Кроме того, сокращение внешнего финансирования этих проектов было одним из обещаний Трампа.

«Поэтому вероятность 100% восстановления финансирования видится, с моей точки зрения, небольшой... определенное количество из них будет заморожено и финансирование приостановлено», - добавил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ранее

Трамп в первый день на посту приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней для проверки. Непонятно, сколько средств это затронет, ведь многие программы уже профинансированы Конгрессом.

Трамп заявил, что в дальнейшем внешняя помощь будет согласовываться исключительно с его политикой. Он давно критикует такие расходы, хотя они обычно составляют лишь 1% федерального бюджета, за исключением чрезвычайных ситуаций, таких как поставки оружия Украине.

В ЦПИ опровергли слухи, что указ Трампа приостановил военную помощь Украине. На самом деле документ касается только международной помощи в рамках «Программ развития», которые охватывают поддержку агентств ООН, миротворческих инициатив и беженцев. В то же время Украина получает военную помощь через программы Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Foreign Military Financing (FMF), на которые этот указ не распространяется.

24 января СМИ, в частности Politico, сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио остановил на 90 дней выдачу большинства грантов иностранной помощи, что могло бы касаться и Украины.

Однако корреспондент «Голоса Америки» Остап Яриш опроверг это в соцсети Х, написав, что в Пентагоне ему подтвердили: указ не влияет на военную поддержку. Он предположил, что Politico могло иметь в виду программу Foreign Military Financing (FMF), но средства, предусмотренные для Украины, уже потрачены.

Впоследствии Зеленский опроверг информацию об остановке военной помощи США для Украины. Он отметил, что ограничения касаются только гуманитарных и институциональных программ в мире, тогда как военная помощь не остановлена.

Американские дипломаты обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить программы, связанные с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи, ссылаясь на национальную безопасность. Они настаивают на полном исключении деятельности USAID в Украине из этой директивы, которая вступила в силу 24 января.

Во внутренней переписке USAID в Украине сообщили, что пока решение не принято, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы. Поэтому агентство временно приостановило выдачу приказов о прекращении работы. В то же время USAID призвало сотрудников оценить программы и найти пути их согласования с директивой госсекретаря, направленной на усиление безопасности США. Украинские чиновники и представители НПО предостерегают, что без разрешения Рубио под угрозой могут оказаться ключевые проекты, в частности поддержка школ, больниц и развитие экономической и энергетической инфраструктуры.

В то же время USAID Украина получила приказ остановить все проекты и расходы.

Позже стало известно, что Бюджетное управление Белого дома распорядилось временно остановить выплаты и обязательства по всем федеральным программам финансовой помощи, включая новые гранты. Это решение не касается программ социального обеспечения, Medicare и помощи физическим лицам. Администрация Трампа объясняет, что это даст время пересмотреть программы и согласовать их с приоритетами президента. Ограничения также охватывают иностранную помощь, неправительственные организации, DEI, гендерные инициативы и «зеленый новый курс».

28 января Федеральный суд временно заблокировал указ администрации Трампа о приостановлении финансирования внешней помощи и грантов. Иск подал Национальный совет некоммерческих организаций, заявив, что такие действия незаконны и угрожают социальным и международным инициативам. Решение Трампа вызвало критику демократов, которые назвали его произвольным, а генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также готовила иск.

Впоследствии госсекретарь США разрешил продолжить финансирование гуманитарных программ во время 90-дневного моратория. Военная помощь Пентагона для Украины не пострадала, но гражданские программы приостановлены.

Справочно

USAID (United States Agency for International Development) - американское агентство по международному развитию, созданное в 1961 году. Оно работает в 158 странах, поддерживая экономику, образование, энергетику, гуманитарные инициативы и инфраструктуру.

С начала полномасштабной войны USAID предоставила Украине 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи, 5 млрд долларов на развитие и 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.