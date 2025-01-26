Дипломати США просять виключити Україну з наказу про "заморожування" допомоги - ЗМІ

Американські дипломати попросили терміново звільнити програми, пов’язані з Україною, з 90-денного заморожування іноземної допомоги та наказів "припинити роботу", виданих держсекретарем Марко Рубіо. Про це пише Financial Times, посилаючись на документи та людей, знайомих з цим питанням, передає УНН.

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Посилаючись на занепокоєння національною безпекою, високопоставлені дипломати в Бюро з європейських і євразійських справ Державного департаменту попросили Рубіо надати повну відмову, щоб виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з широкомасштабної директиви, яка негайно набула чинності.

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"Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит - повністю чи частково, - але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона", - йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, який переглянув FT.

Згідно з електронним листом і офіційними особами деяких із цих партнерських організацій, USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи, поки розглядається запит на звільнення.

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