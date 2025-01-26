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Дипломати США просять виключити Україну з наказу про "заморожування" допомоги - ЗМІ

Київ • УНН

 • 49698 перегляди

Американські дипломати звернулися до держсекретаря Рубіо щодо звільнення програм для України від 90-денного заморожування допомоги. USAID тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи в Україні.

Американські дипломати попросили терміново звільнити програми, пов’язані з Україною, з 90-денного заморожування іноземної допомоги та наказів "припинити роботу", виданих держсекретарем Марко Рубіо. Про це пише Financial Times, посилаючись на документи та людей, знайомих з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Посилаючись на занепокоєння національною безпекою, високопоставлені дипломати в Бюро з європейських і євразійських справ Державного департаменту попросили Рубіо надати повну відмову, щоб виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з широкомасштабної директиви, яка негайно набула чинності. 

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"Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит - повністю чи частково, - але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона", - йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, який переглянув FT.

Згідно з електронним листом і офіційними особами деяких із цих партнерських організацій, USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи, поки розглядається запит на звільнення.

США хочуть закінчити війну рф проти України так, щоб вона не поновилася через декілька років - Рубіо22.01.25, 08:39 • 36341 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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