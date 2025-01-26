Дипломаты США просят исключить Украину из приказа о "замораживании" помощи - СМИ
Киев • УНН
Американские дипломаты обратились к госсекретарю Рубио относительно освобождения программ для Украины от 90-дневного замораживания помощи. USAID временно приостановило выдачу приказов о прекращении работы в Украине.
Американские дипломаты попросили срочно освободить программы, связанные с Украиной, с 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов «прекратить работу», выданных госсекретарем Марко Рубио. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на документы и людей, знакомых с этим вопросом, передает УНН.
Детали
Ссылаясь на обеспокоенность национальной безопасностью, высокопоставленные дипломаты в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента попросили Рубио предоставить полный отказ, чтобы исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из широкомасштабной директивы, которая немедленно вступила в силу.
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«Пока мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос - полностью или частично, - но пока есть позитивные сигналы из Вашингтона», - говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, которое просмотрел FT.
Согласно электронному письму и официальным лицам некоторых из этих партнерских организаций, USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов о прекращении работы, пока рассматривается запрос на увольнение.
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