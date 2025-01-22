США хотят закончить войну рф против Украины так, чтобы она не возобновилась через несколько лет - Рубио

США хотят устойчивого прекращения войны рф против Украины, а не просто, чтобы она закончилась, а потом возобновилась через несколько лет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS Morning, пишет УНН.

Конфликт должен быть прекращен, и политика Соединенных Штатов заключается в том, что мы хотим, чтобы он был прекращен. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему прекратиться. Мы собираемся заняться его прекращением таким образом, чтобы это было устойчивым, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а потом возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим принести стабильность - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"