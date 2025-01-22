США хочуть закінчити війну рф проти України так, щоб вона не поновилася через декілька років - Рубіо

США прагнуть стійкого припинення війни рф проти України, а не просто, щоб вона закінчилася, а потім поновилася через декілька років. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS Morning, пише УНН.

Конфлікт має бути припинено, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, що ми хочемо, щоб його було припинено. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому припинитись. Ми збираємося зайнятися його припиненням таким чином, щоб це було стійким, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім поновився через два, три чи чотири роки. Ми хочемо принести стабільність