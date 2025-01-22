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США хочуть закінчити війну рф проти України так, щоб вона не поновилася через декілька років - Рубіо

США хочуть закінчити війну рф проти України так, щоб вона не поновилася через декілька років - Рубіо

Київ • УНН

 • 36341 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про прагнення досягти стійкого припинення війни рф проти України.

США прагнуть стійкого припинення війни рф проти України, а не просто, щоб вона закінчилася, а потім поновилася через декілька років. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS Morning, пише УНН.

Конфлікт має бути припинено, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, що ми хочемо, щоб його було припинено. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому припинитись. Ми збираємося зайнятися його припиненням таким чином, щоб це було стійким, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім поновився через два, три чи чотири роки. Ми хочемо принести стабільність

- сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Держсекретар США Рубіо назвав росію агресором і "хоче, щоб війна скінчилася"21.01.25, 08:34 • 122053 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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