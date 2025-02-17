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Скандальная сценка с "избиением сотрудника ТЦК" в столичной школе: Лисовый инициировал расследование

Скандальная сценка с "избиением сотрудника ТЦК" в столичной школе: Лисовый инициировал расследование

Киев  •  УНН

 • 2525 просмотра

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В киевской школе №309 ученики показали сценку с избиением работника ТЦК. Министр образования Оксен Лисовой требует служебного расследования и назвал такое поведение недопустимым.

Министр образования и науки Оксен Лисовой резко отреагировал на видео, где ученики киевской школы во время выступления инсценировали избиение представителя ТЦК. Свое мнение о ситуации он высказал в Facebook, передает УНН

Глава МОН назвал такое поведение позорным и недопустимым, особенно в условиях третьего года полномасштабного вторжения и 11-го года войны.

Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления 

- отметил Лисовой.

Министр сообщил, что уже позвонил директору школы с требованием провести внутреннее расследование. Также необходимо собрать объяснения от всех причастных к организации и проведению этой сценки.

Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных - приняты соответствующие решения 

- подчеркнул глава ведомства.

Он подчеркнул, что никто не имеет права презирать тех, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну.

Напомним

В киевской школе №309 во время праздничного мероприятия ученики показали сценку, в которой один из школьников ударом "сваливает с ног" якобы работника территориального центра комплектования. 

К расследованию присоединились правоохранители.

В полиции Киева сообщили, что ювенальные полицейские уже проводят проверку, ведь информация о школьном спектакле с избиением военного появилась в соцсетях.

"Сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции уже общаются с администрацией учебного заведения, а также с несовершеннолетними "актерами", - говорится в сообщении правоохранителей. 

Расследование продолжается.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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