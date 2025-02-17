Скандальная сценка с "избиением сотрудника ТЦК" в столичной школе: Лисовый инициировал расследование

Министр образования и науки Оксен Лисовой резко отреагировал на видео, где ученики киевской школы во время выступления инсценировали избиение представителя ТЦК. Свое мнение о ситуации он высказал в Facebook, передает УНН.

Глава МОН назвал такое поведение позорным и недопустимым, особенно в условиях третьего года полномасштабного вторжения и 11-го года войны.

Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления - отметил Лисовой.

Министр сообщил, что уже позвонил директору школы с требованием провести внутреннее расследование. Также необходимо собрать объяснения от всех причастных к организации и проведению этой сценки.

Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных - приняты соответствующие решения - подчеркнул глава ведомства.

Он подчеркнул, что никто не имеет права презирать тех, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну.

Напомним

В киевской школе №309 во время праздничного мероприятия ученики показали сценку, в которой один из школьников ударом "сваливает с ног" якобы работника территориального центра комплектования.

К расследованию присоединились правоохранители.

В полиции Киева сообщили, что ювенальные полицейские уже проводят проверку, ведь информация о школьном спектакле с избиением военного появилась в соцсетях.

"Сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции уже общаются с администрацией учебного заведения, а также с несовершеннолетними "актерами", - говорится в сообщении правоохранителей.

Расследование продолжается.