Скандальна сценка із "побиттям співробітника ТЦК" у столичній школі: Лісовий ініціював розслідування

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий різко відреагував на відео, де учні київської школи під час виступу інсценували побиття представника ТЦК. Свою думку щодо ситуації він висловив у Facebook, передає УНН.

Очільник МОН назвав таку поведінку ганебною та неприпустимою, особливо в умовах третього року повномасштабного вторгнення та 11-го року війни.

Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву - зазначив Лісовий.

Міністр повідомив, що вже зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування. Також необхідно зібрати пояснення від усіх причетних до організації та проведення цієї сценки.

Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних — ухвалені відповідні рішення - наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що ніхто не має права зневажати тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну.

Нагадаємо

У київській школі №309 під час святкового заходу учні показали сценку, у якій один зі школярів ударом "звалює з ніг" нібито працівника територіального центру комплектування.

До розслідування долучилися правоохоронці.

У поліції Києва повідомили, що ювенальні поліцейські вже проводять перевірку, адже інформація про шкільну виставу з побиттям військового з'явилася у соцмережах.

"Співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції вже спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також із неповнолітніми "акторами", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Розслідування триває.