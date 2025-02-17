Скандальна сценка із "побиттям співробітника ТЦК" у столичній школі: Лісовий ініціював розслідування

ukenru
05:23 • 22930 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124483 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183763 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148101 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139449 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117676 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108202 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103017 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143034 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134796 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 47566 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 58572 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 47351 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 52849 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 55290 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143034 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142029 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275883 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304709 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 15526 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 59214 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111838 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134796 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117091 перегляди
Актуальне
Скандальна сценка із "побиттям співробітника ТЦК" у столичній школі: Лісовий ініціював розслідування

Скандальна сценка із "побиттям співробітника ТЦК" у столичній школі: Лісовий ініціював розслідування

Київ • УНН

 • 45645 перегляди

У київській школі №309 учні показали сценку з побиттям працівника ТЦК. Міністр освіти Оксен Лісовий вимагає службового розслідування та назвав таку поведінку неприпустимою.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий різко відреагував на відео, де учні київської школи під час виступу інсценували побиття представника ТЦК. Свою думку щодо ситуації він висловив у Facebook, передає УНН

Очільник МОН назвав таку поведінку ганебною та неприпустимою, особливо в умовах третього року повномасштабного вторгнення та 11-го року війни.

Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву 

- зазначив Лісовий.

Міністр повідомив, що вже зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування. Також необхідно зібрати пояснення від усіх причетних до організації та проведення цієї сценки.

Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних — ухвалені відповідні рішення 

- наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що ніхто не має права зневажати тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну.

Нагадаємо

У київській школі №309 під час святкового заходу учні показали сценку, у якій один зі школярів ударом "звалює з ніг" нібито працівника територіального центру комплектування. 

До розслідування долучилися правоохоронці.

У поліції Києва повідомили, що ювенальні поліцейські вже проводять перевірку, адже інформація про шкільну виставу з побиттям військового з'явилася у соцмережах.

"Співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції вже спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також із неповнолітніми "акторами", - йдеться в повідомленні правоохоронців. 

Розслідування триває.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainyМіністерство освіти і науки України
facebookFacebook
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами