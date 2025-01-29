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Призупинення допомоги США: експерт розкрив, що загрожує Україні та які програми під ударом

Призупинення допомоги США: експерт розкрив, що загрожує Україні та які програми під ударом

Київ • УНН

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Військова підтримка України з боку США залишається незмінною, оскільки програми вже затверджені. Під загрозою лише соціальні, інфраструктурні та медіапроєкти, очікується рішення Федерального суду.

Попри рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення фінансування окремих програм зовнішньої допомоги, військова підтримка України залишається незмінною, адже відповідні програми вже затверджені. Під загрозою наразі соціальні, інфраструктурні та медіапроєкти. Очікується рішення Федерального суду США щодо скасування указу, але повне відновлення фінансування малоймовірне.

Аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі відповів на питання УНН щодо можливих наслідків блокування США військової допомоги Україні та реальності такого сценарію на даний момент.

На даний момент, в короткостроковій перспективі, такий варіант неможливий, тому що фінансування вже запущено, програми ухвалені. До моменту, якщо так і станеться, початку можливих перемовин між Україною та росією за посередництвом Сполучених Штатів, про що наполягає Трамп, це, звичайно, послабить позицію України, і Трамп не зацікавлений в цьому. Погрожувати він може, але де-факто на такі кроки, принаймні, як я сказав, до оголошених "100 днів" реалізації так званого плану Келлога, цього сроку, який дав Дональд Трамп спецпредставнику США по Україні, цього точно не відбудеться

- сказав Максим Ялі.

Він додав, що, звичайно, це несе значні ризики в різних сферах, насамперед соціальних, підтримки громад на прифронтових територіях, ветеранів. Тобто, наприклад, проєкти USAID були спрямовані на фінансування багатьох важливих галузей суспільного життя України, зокрема підтримки вразливих верств населення, енергетики та безліч критично важливих напрямків. 

Як заявив президент України Володимир Зеленський, після того як йому нададуть інформацію про те, по яких напрямках критично важливим залишаться без підтримки, частину з них буде профінансовано з державного бюджету, додав Ялі.

Громадський сектор, як і медіа, вже втратив фінансування. Враховуючи те, що після початку повномасштабного вторгнення абсолютна більшість українських медіа була критично залежною від грантового фінансування, це безпосередньо вплине на їхню діяльність. Можливо, не всі зможуть пережити цей період і адаптуватися до нових умов, тим більше що рекламний ринок, як відомо, після початку повномасштабного вторгнення різко скоротився. Це спричинило значну залежність медіасфери від зовнішньої підтримки, і за деякими даними, до 90% українських медіа отримували фінансування саме у такий спосіб

- розповів аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Максим Ялі зауважив, що Федеральний суд може відмінити цей указ Дональда Трампа, адже активісти вже подали позови. Федеральний суд планував винести рішення вже наступного понеділка.

"Тобто, якщо не будуть знайдені, скажімо так, ті критично важливі проекти для громадської соціальної інфраструктури, мабуть вони будуть поновлені, але щодо, зокрема, медіа навряд чи на 100% буде відновлено. І для багатьох медіа це буде значним викликом", - сказав Ялі.

Він зазначив, що слід дочекатися рішень Федерального суду. Крім того,  скорочення зовнішнього фінансування цих проєктів була одною з обіцянок Трампа.

"Тому вірогідність 100% відновлення фінансування вбачається, з моєї точки зору, невеликою... певна кількість з них буде заморожена і фінансування призупинено", - додав аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Раніше

Трамп у перший день на посаді призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки. Незрозуміло, скільки коштів це зачепить, адже багато програм вже профінансовані Конгресом.

Трамп заявив, що надалі зовнішня допомога узгоджуватиметься виключно з його політикою. Він давно критикує такі витрати, хоча вони зазвичай становлять лише 1% федерального бюджету, за винятком надзвичайних ситуацій, як-от постачання зброї Україні.

У ЦПД спростували чутки, що указ Трампа призупинив військову допомогу Україні. Насправді документ стосується лише міжнародної допомоги в межах "Програм розвитку", які охоплюють підтримку агентств ООН, миротворчих ініціатив і біженців. Водночас Україна отримує військову допомогу через програми Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) та Foreign Military Financing (FMF), на які цей указ не поширюється.

24 січня ЗМІ, зокрема Politico, повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, що могло б стосуватися й України. 

Однак кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш спростував це у соцмережі Х,  написавши, що в Пентагоні йому підтвердили: указ не впливає на військову підтримку. Він припустив, що Politico могло мати на увазі програму Foreign Military Financing (FMF), але кошти, передбачені для України, вже витрачені.

Згодом Зеленський спростував інформацію про зупинку військової допомоги США для України. Він зазначив, що обмеження стосуються лише гуманітарних та інституційних програм у світі, тоді як військова допомога не зупинена.

Американські дипломати звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з проханням виключити програми, пов’язані з Україною, із 90-денного заморожування іноземної допомоги, посилаючись на національну безпеку. Вони наполягають на повному виключенні діяльності USAID в Україні з цієї директиви, яка набула чинності 24 січня.

 У внутрішньому листуванні USAID в Україні повідомили, що поки рішення не ухвалене, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали. Через це агентство тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи.  Водночас USAID закликало співробітників оцінити програми та знайти шляхи їх узгодження з директивою держсекретаря, спрямованою на посилення безпеки США. Українські посадовці та представники НУО застерігають, що без дозволу Рубіо під загрозою можуть опинитися ключові проєкти, зокрема підтримка шкіл, лікарень та розвиток економічної й енергетичної інфраструктури.

Водночас USAID Україна отримала наказ зупинити всі проєкти та витрати. 

Пізніше стало відомо, що Бюджетне управління Білого дому розпорядилося тимчасово зупинити виплати та зобов’язання за всіма федеральними програмами фінансової допомоги, включаючи нові гранти. Це рішення не стосується програм соціального забезпечення, Medicare і допомоги фізичним особам. Адміністрація Трампа пояснює, що це дасть час переглянути програми й узгодити їх із пріоритетами президента. Обмеження також охоплюють іноземну допомогу, неурядові організації, DEI, гендерні ініціативи та "зелений новий курс".

28 січня Федеральний суд тимчасово заблокував указ адміністрації Трампа про призупинення фінансування зовнішньої допомоги та грантів. Позов подала Національна рада некомерційних організацій, заявивши, що такі дії незаконні та загрожують соціальним і міжнародним ініціативам. Рішення Трампа викликало критику демократів, які назвали його свавільним, а генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс також готувала позов.

Згодом держсекретар США дозволив продовжити фінансування гуманітарних програм під час 90-денного мораторію. Військова допомога Пентагону для України не постраждала, але цивільні програми призупинені. 

Довідково

USAID (United States Agency for International Development) – американська агенція з міжнародного розвитку, створена у 1961 році. Вона працює у 158 країнах, підтримуючи економіку, освіту, енергетику, гуманітарні ініціативи та інфраструктуру. 

З початку повномасштабної війни USAID надала Україні 2,6 млрд доларів гуманітарної допомоги, 5 млрд доларів на розвиток та 30 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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