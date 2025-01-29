Рубіо додав винятки до заморозки допомоги США: чи стосується щось України

Державний секретар США Марко Рубіо додав винятки до рішення про 90-денне заморожування американської зовнішньої допомоги, повідомляє AP, пише УНН.

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Фінансовані США програми допомоги по всьому світу звільняють персонал і припиняють або готуються припинити діяльність, на тлі того, як безпрецедентне заморожування адміністрацією Трампа майже всієї іноземної допомоги призвело до раптової зупинки їхньої роботи, зауважує видання

Держсекретар США Марко Рубіо, який спочатку виключив із призупинення допомоги лише екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, у вівторок погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування, житло та допомогу у забезпеченні прожиткового мінімуму, відповідно отриманої AP копії документа.

Хоча дехто у співтоваристві з надання допомоги висловив сподівання, що крок Рубіо врятує більше програм, які підтримують життя біженців, тяжкохворих та інших людей по всьому світу, фінансовані США програми усіх видів прискорили темпи звільнень, відпусток і зупинок програм, зазначає видання.

Що про Україну?

"Президент України Володимир Зеленський вказав, що заморозка США не впливає на життєво важливу американську підтримку його армії. Це переважно правда", - ідеться у публікації.

"Єдина військова допомога, за яку відповідає Держдепартамент і на яку таким чином поширюється пауза, - це іноземне військове фінансування та міжнародна військова освіта та підготовка. Існують інші кошики для миротворчих операцій ООН і програм розмінування", - пише видання.

А більша частина військової допомоги України, як зазначається, надходить від Пентагону. "Це включає програму, засновану на існуючих запасах зброї, і ще одну, яку називають Ukraine Security Assistance Initiative, яка використовується для оплати контрактів на постачання зброї, яка не буде поставлена ​​протягом року або більше", - вказує видання.

"Жодна з програм Міністерства оборони безпосередньо не порушена заморозкою, і офіційні особи США кажуть, що в розробці також нічого немає", - зазначає видання.

"Але цивільні програми, життєво важливі для воєнних зусиль України, надходять від Державного департаменту. Для них немає жодного слова про винятки. Це включає підтримку заробітної плати, яку США надають для підтримки роботи уряду України, незважаючи на збитки, завдані війною економіці", - сказано у публікації.

Ця підтримка важлива, сказав Бредлі Боуман із Foundation for Defense of Democracies. "Але я думаю, якщо наші європейські союзники добре розуміють політичний момент у Сполучених Штатах, їм краще діяти, я б сказав, швидко, щоб спробувати взяти на себе більшу частину або весь цей тягар", - зазначив він.

При цьому зазначається, що "США надіслали накази про припинення роботи цивільним програмам воєнного часу, які вони підтримують в Україні".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп минулого тижня розпорядився про 90-денне заморожування, щоб дати адміністрації час переглянути, яка з тисяч програм гуманітарної допомоги, розвитку та безпеки продовжуватиме отримувати гроші від США.