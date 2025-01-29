Рубио добавил исключения к заморозке помощи США: касается ли это чего-нибудь Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил исключения к решению о 90-дневном замораживании американской внешней помощи, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Финансируемые США программы помощи по всему миру увольняют персонал и прекращают или готовятся прекратить деятельность, на фоне того, как беспрецедентное замораживание администрацией Трампа почти всей иностранной помощи привело к внезапной остановке их работы, отмечает издание

Государственный секретарь США Марко Рубио, который первоначально исключил из приостановления помощи только чрезвычайные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту, во вторник согласился по крайней мере временно продолжать тратить деньги на гуманитарные программы, которые предоставляют жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания, жилье и помощь в обеспечении прожиточного минимума, согласно полученной копии документа AP.

Хотя некоторые в сообществе по оказанию помощи выразили надежду, что шаг Рубио спасет больше программ, поддерживающих жизнь беженцев, тяжелобольных и других людей по всему миру, финансируемые США программы всех видов ускорили темпы увольнений, отпусков и остановок программ, отмечает издание.

Что об Украине?

"Президент Украины Владимир Зеленский указал, что заморозка США не влияет на жизненно важную американскую поддержку его армии. Это в основном правда", - говорится в публикации.

"Единственная военная помощь, за которую отвечает Госдепартамент и на которую таким образом распространяется пауза, - это иностранное военное финансирование и международное военное образование и подготовка. Существуют другие корзины для миротворческих операций ООН и программ разминирования", - пишет издание.

А большая часть военной помощи Украине, как отмечается, поступает от Пентагона. "Это включает программу, основанную на существующих запасах оружия, и еще одну, которую называют Ukraine Security Assistance Initiative, которая используется для оплаты контрактов на поставку оружия, которое не будет поставлено ​​в течение года или более", - указывает издание.

"Ни одна из программ Министерства обороны непосредственно не нарушена заморозкой, и официальные лица США говорят, что в разработке также ничего нет", - отмечает издание.

"Но гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, поступают от Государственного департамента. Для них нет никаких слов об исключениях. Это включает поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике", - говорится в публикации.

Эта поддержка важна, сказал Брэдли Боумен из Foundation for Defense of Democracies. "Но я думаю, если наши европейские союзники хорошо понимают политический момент в Соединенных Штатах, им лучше действовать, я бы сказал, быстро, чтобы попытаться взять на себя большую часть или весь этот груз", - отметил он.

При этом отмечается, что "США направили приказы о прекращении работы военных гражданских программ, которые они поддерживают в Украине".

Дополнение

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе распорядился о 90-дневном замораживании, чтобы дать администрации время пересмотреть, какие из тысяч программ гуманитарной помощи, развития и безопасности продолжат получать деньги от США.