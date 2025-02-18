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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Киев  •  УНН

 • 38957 просмотра

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18 февраля отмечается Международный день батарейки, День благодарности большому пальцу и День Плутона. Также это день памяти святого Льва, Папы Римского, который первым получил титул "Великий".

Сегодня, 18 февраля, отмечается несколько необычных праздников. В частности, в этот день отмечается появление изобретения, без которого сложно было бы представить нынешние технологии, - Международный день батарейки. Также в этот день можно отметить День благодарности большому пальцу, который приурочен привлечению внимания к одному из важнейших пальцев на наших руках, пишет УНН

Детали 

Сегодня можно отметить Международный день батарейки, событие основано в честь дня рождения итальянского ученого Алессандро Вольты, который сконструировал первую в мире электрическую батарею - вольтов столб. Он также создал первый простейший химический источник тока - гальванический элемент. 

Известно, что в Оксфордском университете есть колокол на батарейках, который работает уже более 175 лет. Никто не знает, из чего состоит батарея и никто не желает разбирать устройство на части, чтобы понять это.

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Также сегодня отмечается День благодарности большому пальцу. Этот необычный и забавный праздник призван привлечь внимание к одному из самых важных пальцев на наших руках, который играет важную роль в повседневной жизни.

Благодаря своему уникальному строению большой палец может противопоставляться другим пальцам, что позволяет нам крепко захватывать предметы, писать, застегивать пуговицы, пользоваться смартфонами и выполнять множество других задач.

Также сегодня можно приобщиться к празднованию Дня Плутона

Плутон в 1930 году открыл Джастин Томбо, и этому небесному телу сразу же был присвоен статус планеты. В начале 90-х годов ХХ века некоторые ученые поставили под сомнение этот статус. После длительных научных споров и дискуссий в 2006 году Международный астрономический союз определил Плутон, как карликовую планету.

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18 февраля в церковном календаре - день памяти святого Льва, Папы Римского. Он был Папой Римским от 29 сентября 440 года до 10 ноября 461 года и был первым папой, получившим титул «Великий». Он известен своей встречей с Аттилой, вождем гуннов, и своим участием в разработке Томоса к Флавиану, который стал основой для Халкидонского собора. Лев I активно боролся с манихейством и евтихианством, защищая Православное учение. Он также известен своим благочестием и ученостью.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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