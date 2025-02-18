Міжнародний день батарейки, День Плутона: що ще можна відзначити 18 лютого
Київ • УНН
18 лютого відзначається Міжнародний день батарейки, День вдячності великому пальцю та День Плутона. Також це день пам'яті святого Льва, Папи Римського, який першим отримав титул "Великий".
Сьогодні,18 лютого, відзначається декілька незвичних свят. Зокрема, в цей день відзначається поява винаходу, без якого складно було б уявити нинішні технології, - Міжнародний день батарейки. Також в цей день можна відзначити День вдячності великому пальцю, яке приурочене приверненню уваги до одного з найважливіших пальців на наших руках, пише УНН.
Деталі
Сьогодні можна відзначити Міжнародний день батарейки, подія започаткована на честь дня народження італійського вченого Алессандро Вольти, який сконструював першу у світі електричну батарею – вольтів стовп. Він також створив перше найпростіше хімічне джерело струму – гальванічний елемент.
Відомо, що в Оксфордському університеті є дзвін на батарейках, який працює вже більше 175 років. Ніхто не знає, з чого складається батарея і ніхто не бажає розбирати пристрій на частини, аби зрозуміти це.
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Також сьогодні відзначається День вдячності великому пальцю. Це незвичайне і кумедне свято покликане привернути увагу до одного з найважливіших пальців на наших руках, який відіграє важливу роль у повсякденному житті.
Завдяки своїй унікальній будові великий палець може протиставлятися іншим пальцям, що дозволяє нам міцно захоплювати предмети, писати, застібати гудзики, користуватися смартфонами й виконувати безліч інших завдань.
Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня Плутона.
Плутон у 1930 році відкрив Джастін Томбо, і цьому небесному тілу одразу ж був присвоєний статус планети. На початку 90-х років ХХ століття деякі вчені поставили під сумнів цей статус. Після тривалих наукових суперечок та дискусій у 2006 році Міжнародний астрономічний союз визначив Плутон, як карликову планету.
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18 лютого в церковному календарі - день пам’яті святого Льва, Папи Римського. Він був Папою Римським від 29 вересня 440 року до 10 листопада 461 року і був першим папою, який отримав титул "Великий". Він відомий своєю зустріччю з Аттілою, вождем гуннів, і своєю участю у розробці Томосу до Флавіана, що став основою для Халкідонського собору. Лев I активно боровся з маніхейством і євтихіанством, захищаючи Православне вчення. Він також відомий своїм благочестям і ученістю.
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