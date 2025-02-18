Міжнародний день батарейки, День Плутона: що ще можна відзначити 18 лютого

Сьогодні,18 лютого, відзначається декілька незвичних свят. Зокрема, в цей день відзначається поява винаходу, без якого складно було б уявити нинішні технології, - Міжнародний день батарейки. Також в цей день можна відзначити День вдячності великому пальцю, яке приурочене приверненню уваги до одного з найважливіших пальців на наших руках, пише УНН.

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Сьогодні можна відзначити Міжнародний день батарейки, подія започаткована на честь дня народження італійського вченого Алессандро Вольти, який сконструював першу у світі електричну батарею – вольтів стовп. Він також створив перше найпростіше хімічне джерело струму – гальванічний елемент.

Відомо, що в Оксфордському університеті є дзвін на батарейках, який працює вже більше 175 років. Ніхто не знає, з чого складається батарея і ніхто не бажає розбирати пристрій на частини, аби зрозуміти це.

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Також сьогодні відзначається День вдячності великому пальцю. Це незвичайне і кумедне свято покликане привернути увагу до одного з найважливіших пальців на наших руках, який відіграє важливу роль у повсякденному житті.

Завдяки своїй унікальній будові великий палець може протиставлятися іншим пальцям, що дозволяє нам міцно захоплювати предмети, писати, застібати гудзики, користуватися смартфонами й виконувати безліч інших завдань.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня Плутона.

Плутон у 1930 році відкрив Джастін Томбо, і цьому небесному тілу одразу ж був присвоєний статус планети. На початку 90-х років ХХ століття деякі вчені поставили під сумнів цей статус. Після тривалих наукових суперечок та дискусій у 2006 році Міжнародний астрономічний союз визначив Плутон, як карликову планету.

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18 лютого в церковному календарі - день пам’яті святого Льва, Папи Римського. Він був Папою Римським від 29 вересня 440 року до 10 листопада 461 року і був першим папою, який отримав титул "Великий". Він відомий своєю зустріччю з Аттілою, вождем гуннів, і своєю участю у розробці Томосу до Флавіана, що став основою для Халкідонського собору. Лев I активно боровся з маніхейством і євтихіанством, захищаючи Православне вчення. Він також відомий своїм благочестям і ученістю.

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