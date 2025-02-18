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15 березня, 19:03 • 120289 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181303 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145895 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137752 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116784 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107599 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102925 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140595 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134014 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128023 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Міжнародний день батарейки, День Плутона: що ще можна відзначити 18 лютого

Міжнародний день батарейки, День Плутона: що ще можна відзначити 18 лютого

Київ • УНН

 • 175009 перегляди

18 лютого відзначається Міжнародний день батарейки, День вдячності великому пальцю та День Плутона. Також це день пам'яті святого Льва, Папи Римського, який першим отримав титул "Великий".

Сьогодні,18 лютого, відзначається декілька незвичних свят. Зокрема, в цей день відзначається поява винаходу, без якого складно було б уявити нинішні технології, - Міжнародний день батарейки. Також в цей день можна відзначити День вдячності великому пальцю, яке приурочене приверненню уваги до одного з найважливіших пальців на наших руках, пише УНН

Деталі 

Сьогодні можна відзначити Міжнародний день батарейки, подія започаткована на честь дня народження італійського вченого Алессандро Вольти, який сконструював першу у світі електричну батарею – вольтів стовп. Він також створив перше найпростіше хімічне джерело струму – гальванічний елемент. 

Відомо, що в Оксфордському університеті є дзвін на батарейках, який працює вже більше 175 років. Ніхто не знає, з чого складається батарея і ніхто не бажає розбирати пристрій на частини, аби зрозуміти це.

Електромобілі: прогресивний вид транспорту чи реальна загроза для здоров’я?02.01.25, 18:25 • 341651 перегляд

Також сьогодні відзначається День вдячності великому пальцю. Це незвичайне і кумедне свято покликане привернути увагу до одного з найважливіших пальців на наших руках, який відіграє важливу роль у повсякденному житті.

Завдяки своїй унікальній будові великий палець може протиставлятися іншим пальцям, що дозволяє нам міцно захоплювати предмети, писати, застібати гудзики, користуватися смартфонами й виконувати безліч інших завдань.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня Плутона

Плутон у 1930 році відкрив Джастін Томбо, і цьому небесному тілу одразу ж був присвоєний статус планети. На початку 90-х років ХХ століття деякі вчені поставили під сумнів цей статус. Після тривалих наукових суперечок та дискусій у 2006 році Міжнародний астрономічний союз визначив Плутон, як карликову планету.

Не лише Меркурій: скільки періодів ретроградності планет на нас чекає у 2025 році27.12.24, 13:14 • 159788 переглядiв

18 лютого в церковному календарі - день пам’яті святого Льва, Папи Римського. Він був Папою Римським від 29 вересня 440 року до 10 листопада 461 року і був першим папою, який отримав титул "Великий". Він відомий своєю зустріччю з Аттілою, вождем гуннів, і своєю участю у розробці Томосу до Флавіана, що став основою для Халкідонського собору. Лев I активно боровся з маніхейством і євтихіанством, захищаючи Православне вчення. Він також відомий своїм благочестям і ученістю.

Православний календар на 2025 рік: дати великих свят31.12.24, 19:30 • 255036 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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