Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

Принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют посетить Нигерию в мае, чтобы обсудить проведение в этой стране Игр непокоренных в будущем. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

По словам представителя обороны Нигерии Тукура Гусау, принц Гарри прибудет в Африку в мае, после участия в службе в лондонском соборе Святого Павла, которая состоится в честь 10-летия Игр непокоренных.

По словам Гусау, визит принца предусматривает участие в культурных мероприятиях, "укрепление позиций Нигерии в Играх и возможности проведения будущих мероприятий".

Ветераны из Нигерии, на востоке которой продолжаются столкновения с исламскими экстремистами, участвовали в прошлогодних играх, которые проходили в Германии.

Принц Гарри основал Игры непокоренных в 2014 году для поддержки реабилитации раненых и больных военнослужащих и ветеранов после того, как вернулся со службы в Афганистане, где был пилотом.

В недавнем документальном сериале об Играх непокоренных от Netflix Гарри говорил, что не получил должной поддержки после возвращения из боевых действий в Афганистане. Он отметил, что его возвращение в 2012 году вызвало подавленные эмоции.

Напомним,

В прошлом году украинские ветераны также участвовали в Играх непокоренных, занимая призовые места. Украину представляла команда из 25 ветеранов и ветеранок - участников российско-украинской войны, которые получили ранения во время или в результате выполнения обязанностей в зоне боевых действий.

Игры Непобежденных-2023: триумфальное возвращение украинской сборной домой