Принц Гаррі з дружиною відвідають Нігерію у травні, щоб обговорити Ігри нескорених
Київ • УНН
Принц Гаррі та Меган Маркл планують відвідати Нігерію в травні, щоб обговорити майбутнє проведення в країні Ігор Нескорених для поранених ветеранів.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл планують відвідати Нігерію у травні, щоб обговорити проведення у цій країні Ігор нескорених у майбутньому. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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За словами речника оборони Нігерії Тукура Гусау, принц Гаррі прибуде до Африки у травні, після участі у службі у лондонському соборі Святого Павла, що відбудеться на честь 10-річчя Ігор нескорених.
За словами Гусау, візит принца передбачає участь у культурних заходах, "зміцнення позицій Нігерії в Іграх та можливості проведення майбутніх заходів".
Ветерани з Нігерії, на сході якої продовжуються зіткнення з ісламськими екстремістами, брали участь у минулорічних іграх, які проходили у Німеччині.
Принц Гаррі заснував Ігри нескорених у 2014 році для підтримки реабілітації поранених та хворих військовослужбовців та ветеранів після того, як повернувся зі служби в Афганістані, де був пілотом.
У недавньому документальному серіалі про Ігри нескорених від Netflix Гаррі говорив, що не отримав належної підтримки після повернення з бойових дій в Афганістані. Він зазначив, що його повернення у 2012 році викликало пригнічені емоції.
Нагадаємо
Минулого року українські ветерани також брали участь в Іграх нескорених, займаючи призові місця. Україну представляла команда з 25 ветеранів і ветеранок - учасників російсько-української війни, які дістали поранення під час або внаслідок виконання обов’язків у зоні бойових дій.
Ігри Нескорених-2023: тріумфальне повернення української збірної додому18.09.23, 14:39 • 323984 перегляди