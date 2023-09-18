Ігри Нескорених-2023: тріумфальне повернення української збірної додому

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У Львові сьогодні урочисто зустрічали національну збірну України після повернення з міжнародних змагань Invictus Games 2023 Düsseldorf. Наші Нескорені завоювали на змаганнях рекордні 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей, продемонструвавши кращі показники у шести видах спорту.

Здобули медалі (як особисто, так і в командних змаганнях): Олександр Маковей, Микола Заріцький, Володимир Товкис, Назар Вознюк, Юлія Шевчук, Павло Лучків, Володимир Гера, Максим Дмитраш, Максим Зубов, Іван Молдун, Олег Должок, Олександр Пономарьов, Євгеній Кірейонок, Ігор Дерман, Юлія Паєвська, Віталій Бородавка, Дмитро Полов’ян, Олександр Будько, Ярина Аліманова, Вадим Мазніченко.

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“Ви всі – наші Герої! Вами пишається вся країна! 34 медалі – це просто неймовірний результат! Ви зробили неможливе – в умовах широкомасштабної війни, коли ви всі хотіли залишитися на фронті, зі своїми побратимами, родинами, ви поїхали та гідно представили Україну за кордоном. І ви не тільки перемогли, а й показали усьому світу, що українці – нескорені і непереможні”, – звернулась до команди міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Цьогорічні міжнародні змагання відбувалися у німецькому місті Дюссельдорф з 9 по 16 вересня. Наша збірна брала участь у таких видах адаптивного спорту, як стрільба з луку, легка атлетика, велосипедний спорт, пауерліфтинг (жим лежачі), веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс, баскетбол на візках.

Україну на Invictus Games 2023 представляли:

Бондарчук Веніамін, Вознюк Назар, Лучків Павло, Гера Володимир, Дмитраш Максим, Дерман Ігор, Заріцький Микола, Товкис Володимир, Кірейонок Євгеній, Кобиляну Костянтин, Лагун Семен, Маковей Олександр, Молдун Іван, Полов’ян Дмитро, Пономарьов Олександр, Аліманова Ярина, Будько Олексанрд, Должок Олег, Зубов Максим, Мазніченко Вадим, Паєвська Юлія, Яроцький Богдан, Бородавка Віталій, Шевчук Юлія, Козак Дмитро.

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