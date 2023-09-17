Зеленський привітав українських переможців "Ігор нескорених": "Наш народ укотре демонструє, що таке незламність"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський показав відео, як українські спортсмени здобували медалі на “Іграх нескорених”, повідомляє УНН.
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“Наш народ укотре демонструє, що таке українська незламність!Наші герої на «Іграх нескорених» здобули рекордну кількість нагород для української збірної за всю історію цих змагань – 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Неймовірний результат! Мультимедалістами стали Назар Вознюк, Володимир Товкис, Микола Заріцький, Юлія Шевчук, Максим Зубов”, - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
У заключний день змагань у німецькому Дюссельдорфі українці виграли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука.
Нагадаємо
Invictus Games-2023 проходили у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня. У них брали участь близько 600 спортсменів із 22 країн, які змагалися у 10 видах спорту.
Наша збірна вчетверте в історії виступила на Іграх нескорених. У 2017 році у Торонто українці здобули 14 нагород, у 2018 у Сіднеї – 20, у 2022 у Гаазі – 16.
В Іграх беруть участь військовослужбовці та ветерани, які дістали травми, поранення, контузії чи захворювання під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини. Їхній ініціатор британський принц Гаррі у Німеччині віддав шану українському ветерану.