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Зеленський привітав українських переможців "Ігор нескорених": "Наш народ укотре демонструє, що таке незламність"

Київ • УНН

 • 320262 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський показав відео, як українські спортсмени здобували медалі на “Іграх нескорених”, повідомляє УНН.

Цитата

“Наш народ укотре демонструє, що таке українська незламність!Наші герої на «Іграх нескорених» здобули рекордну кількість нагород для української збірної за всю історію цих змагань – 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Неймовірний результат! Мультимедалістами стали Назар Вознюк, Володимир Товкис, Микола Заріцький, Юлія Шевчук, Максим Зубов”, - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

У заключний день змагань у німецькому Дюссельдорфі українці виграли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука.

Нагадаємо

Invictus Games-2023 проходили у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня. У них брали участь близько 600 спортсменів із 22 країн, які змагалися у 10 видах спорту.

Наша збірна вчетверте в історії виступила на Іграх нескорених. У 2017 році у Торонто українці здобули 14 нагород, у 2018 у Сіднеї – 20, у 2022 у Гаазі – 16.

В Іграх беруть участь військовослужбовці та ветерани, які дістали травми, поранення, контузії чи захворювання під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини. Їхній ініціатор британський принц Гаррі у Німеччині віддав шану українському ветерану.

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