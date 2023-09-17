Зеленский поздравил украинских победителей "Игр непокоренных": "Наш народ в очередной раз демонстрирует, что такое несокрушимость"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский показал видео, как украинские спортсмены получали медали на “Играх непокоренных”, сообщает УНН.
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“Наш народ в очередной раз демонстрирует, что такое украинская несокрушимость! Наши герои на «Играх непокоренных» получили рекордное количество наград для украинской сборной за всю историю этих соревнований – 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Невероятный результат! Мультимедалистами стали Назар Вознюк, Владимир Товкис, Николай Зарицкий, Юлия Шевчук, Максим Зубов”, - написал Зеленский в Telegram.
Дополнение
В заключительный день соревнований в немецком Дюссельдорфе украинцы выиграли золотую медаль в командном турнире по стрельбе из лука.
Напомним
Invictus Games-2023 проходили в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября. В них принимали участие около 600 спортсменов из 22 стран, которые соревновались в 10 видах спорта.
Наша сборная в четвертый раз в истории выступила на Играх непокоренных. В 2017 году в Торонто украинцы получили 14 наград, в 2018 в Сиднее – 20, в 2022 в Гааге – 16.
В Играх принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие травмы, ранения, контузии или заболевания во время выполнения боевых задач при защите родины. Их инициатор британский принц Гарри в Германии отдал дань уважения украинскому ветерану.