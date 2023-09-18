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Игры Непобежденных-2023: триумфальное возвращение украинской сборной домой

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня Львов торжественно встречал Национальную сборную команду Украины, которая триумфально вернулась с международных соревнований по адаптивным видам спорта Invictus Games 2023, передает УНН со ссылкой на Минветеранов.

Детали

Во Львове сегодня торжественно встречали национальную сборную Украины после возвращения с международных соревнований Invictus Games 2023 Düsseldorf. Наши Непобежденные завоевали на соревнованиях рекордные 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей, продемонстрировав лучшие показатели в шести видах спорта.

Завоевали медали (как лично, так и в командных соревнованиях): Александр Маковей, Николай Зарицкий, Владимир Товкис, Назар Вознюк, Юлия Шевчук, Павел Лучков, Владимир Гера, Максим Дмитраш, Максим Зубов, Иван Молдун, Олег Должок, Александр Пономарев, Евгений Кирейонок, Игорь Дерман, Юлия Паевская, Виталий Бородавка, Дмитрий Половьян, Александр Будько, Ярина Алиманова, Вадим Мазниченко.

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“Вы все – наши Герои! Вами гордится вся страна! 34 медали – это просто невероятный результат! Вы сделали невозможное – в условиях широкомасштабной войны, когда вы все хотели остаться на фронте, со своими побратимами, семьями, вы поехали и достойно представили Украину за рубежом. И вы не только победили, но и показали всему миру, что украинцы – непокоренные и непобедимые”, – обратилась к команде министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Нынешние международные соревнования проходили в немецком городе Дюссельдорф с 9 по 16 сентября. Наша сборная принимала участие в таких видах адаптивного спорта, как стрельба из лука, легкая атлетика, велосипедный спорт, пауэрлифтинг (жим лежа), гребля на тренажерах, волейбол сидя, плавание, настольный теннис, баскетбол на колясках.

Украину на Invictus Games 2023 представляли:

Бондарчук Вениамин, Вознюк Назар, Лучков Павел, Гера Владимир, Дмитраш Максим, Дерман Игорь, Зарицкий Николай, Товкис Владимир, Кирейонок Евгений, Кобыляну Константин, Лагун Семен, Маковей Александр, Молдун Иван, Полов’ян Дмитрий, Пономарев Александр, Алиманова Ярина, Будько Алексанрд, Должок Олег, Зубов Максим, Мазниченко Вадим, Паевская Юлия, Яроцкий Богдан, Бородавка Виталий, Шевчук Юлия, Козак Дмитрий.

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