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Вже в перший день Ігор нескорених наші хлопці принесли Україні перемоги - Зеленский

Вже в перший день Ігор нескорених наші хлопці принесли Україні перемоги - Зеленский

Київ • УНН

 • 366750 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший день Invictus Games 2023 шестеро українських спортсменів принесли Україні перемоги, повідомляє УНН.

Цитата

“Тільки почалися цьогорічні Ігри нескорених, і вже в перший день наші хлопці принесли Україні перемоги – і «золото», і «срібло», і «бронзу». Вадим Мазніченко. Володимир Гера. Олександр Маковей. Максим Зубов. Микола Заріцький. Володимир Товкис. Пишаюся таким народом! Попри все сильним. Попри все нескореним. Попри все здатним перемагати!”, - написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо

У перший змагальний день Ігор нескорених-2023 Україна здобула шість медалей: "золото", три "срібла" та дві "бронзи".

Довідково

Invictus Games (Ігри Нескорених) започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. Україна вперше виступила на цих змаганнях у 2017-му в Торонто (Канада). 2022 року на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) українська команда виборола 16 медалей, серед яких –п'ять золотих і стільки ж срібних.

Цієї осені на міжнародних змаганнях, що проходять в німецькому Дюссельдорфі, Україну представляє команда із 25 ветеранів і ветеранок та військовослужбовців – учасників російсько-української війни, які дістали поранення під час або внаслідок виконання обов’язків у зоні бойових дій.

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