У перший день Ігор нескорених-2023 Україна здобула шість медалей

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Зазначається, що у перший змагальний день розіграли медалі в легкій атлетиці й паверліфтингу.

Капітан української команди Олександр Маковей завоював "золото". Військовий став найкращим у штовханні ядра серед чоловіків у класі IF8. Його переможною спробою виявилася остання, третя – на 10.4 метра. Усього на 0.2 пункта він перевершив американця Ґреґорі Кворлеса (10.2).

Також у штовханні ядра, але в класі IF7, успішно виступив військовослужбовець Володимир Гера. Захисник завоював "срібло" з результатом 4.84 метра, який йому підкорився в п'ятій спробі. Переможцем у цій категорії став представник Колумбії – Джон Александер Сьєрра Авіла (5.73).

Ветеран ЗСУ Вадим Мазніченко здобув "бронзу" в штовханні ядра в категорії IF6 серед чоловіків. Одразу ж у першій спробі Мазніченко показав свій найкращий результат – 6.19 метра. Його випередили йорданець Хуссам Альхвайян (7.05) та американець Ґарретт Кувада (7.05).

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Ще одну нагороду – вже в метанні диска – додав прапороносець збірної України на церемонії відкриття Микола Заріцький. Ветеран виборов "срібло" в класі IF1 з результатом 29.32 метра, який він показав у другій спробі.

Ветеран Нацгвардії Володимир Товкис у метанні диска в класі IF2 виборов "бронзу" із кидком на 22.32 метра в другій спробі. На перших двох сходинках розмістилися канадець Рорі Фільйола (30.19) та американець Джеффрі Петерз (26.56).

Україна піднялася на п'єдестал і в паверліфтингу. Срібну медаль виборов ветеран Максим Зубов. У категорії IP6 серед чоловіків колишній військовий підняв найбільшу вагу серед учасників – 75 кг у третій спробі. Проте його суперник, нігерієць Пісмейкер Азуеґбулам, мав краще співвідношення взятої ваги до власної (55.7), тому українець мінімально поступився з результатом 55.54 кг і став срібним призером. Трійку призерів замкнув грузин Ґурам Шимахідзе (39.76).

Довідково

Invictus Games (Ігри Нескорених) започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. Україна вперше виступила на цих змаганнях у 2017-му в Торонто (Канада). 2022 року на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) українська команда виборола 16 медалей, серед яких –п'ять золотих і стільки ж срібних.

Цієї осені на міжнародних змаганнях, що проходять в німецькому Дюссельдорфі, Україну представляє команда із 25 ветеранів і ветеранок та військовослужбовців – учасників російсько-української війни, які дістали поранення під час або внаслідок виконання обов’язків у зоні бойових дій.