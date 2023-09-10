У перший день Ігор нескорених-2023 Україна здобула шість медалей

ukru
29 березня, 17:57 • 271216 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 357653 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 298628 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 333838 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299019 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218925 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203749 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163816 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534412 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175487 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 161787 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58435 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70032 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 77894 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 81211 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391574 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534412 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568126 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565179 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204587 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 357649 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174732 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165670 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136619 перегляди
Актуальне
У перший день Ігор нескорених-2023 Україна здобула шість медалей

У перший день Ігор нескорених-2023 Україна здобула шість медалей

Київ • УНН

 • 418472 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У перший змагальний день Ігор нескорених-2023 Україна здобула шість медалей: "золото", три "срібла" та дві "бронзи". Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у перший змагальний день розіграли медалі в легкій атлетиці й паверліфтингу.

Капітан української команди Олександр Маковей завоював "золото". Військовий став найкращим у штовханні ядра серед чоловіків у класі IF8. Його переможною спробою виявилася остання, третя – на 10.4 метра. Усього на 0.2 пункта він перевершив американця Ґреґорі Кворлеса (10.2).

Також у штовханні ядра, але в класі IF7, успішно виступив військовослужбовець Володимир Гера. Захисник завоював "срібло" з результатом 4.84 метра, який йому підкорився в п'ятій спробі. Переможцем у цій категорії став представник Колумбії – Джон Александер Сьєрра Авіла (5.73).

Ветеран ЗСУ Вадим Мазніченко здобув "бронзу" в штовханні ядра в категорії IF6 серед чоловіків. Одразу ж у першій спробі Мазніченко показав свій найкращий результат – 6.19 метра. Його випередили йорданець Хуссам Альхвайян (7.05) та американець Ґарретт Кувада (7.05).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україну на Invictus Games 2023 представлятимуть 25 військових та ветеранів російсько-української війни

Ще одну нагороду – вже в метанні диска – додав прапороносець збірної України на церемонії відкриття Микола Заріцький. Ветеран виборов "срібло" в класі IF1 з результатом 29.32 метра, який він показав у другій спробі.

Ветеран Нацгвардії Володимир Товкис у метанні диска в класі IF2 виборов "бронзу" із кидком на 22.32 метра в другій спробі. На перших двох сходинках розмістилися канадець Рорі Фільйола (30.19) та американець Джеффрі Петерз (26.56).

Україна піднялася на п'єдестал і в паверліфтингу. Срібну медаль виборов ветеран Максим Зубов. У категорії IP6 серед чоловіків колишній військовий підняв найбільшу вагу серед учасників – 75 кг у третій спробі. Проте його суперник, нігерієць Пісмейкер Азуеґбулам, мав краще співвідношення взятої ваги до власної (55.7), тому українець мінімально поступився з результатом 55.54 кг і став срібним призером. Трійку призерів замкнув грузин Ґурам Шимахідзе (39.76).

Довідково

Invictus Games (Ігри Нескорених) започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. Україна вперше виступила на цих змаганнях у 2017-му в Торонто (Канада). 2022 року на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) українська команда виборола 16 медалей, серед яких –п'ять золотих і стільки ж срібних.

Цієї осені на міжнародних змаганнях, що проходять в німецькому Дюссельдорфі, Україну представляє команда із 25 ветеранів і ветеранок та військовослужбовців – учасників російсько-української війни, які дістали поранення під час або внаслідок виконання обов’язків у зоні бойових дій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34