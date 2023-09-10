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В первый день Игр непобежденных-2023 Украина завоевала шесть медалей

В первый день Игр непобежденных-2023 Украина завоевала шесть медалей

Киев • УНН

 • 418470 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В первый соревновательный день Игр непобежденных-2023 Украина завоевала шесть медалей: "золото", три "серебра" и две "бронзы". Об этом сообщает Общественное.Спорт, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в первый соревновательный день разыграли медали в легкой атлетике и пауэрлифтинге.

Капитан украинской команды Александр Маковей завоевал "золото". Военный стал лучшим в толкании ядра среди мужчин в классе IF8. Его победной попыткой оказалась последняя, третья – на 10.4 метра. Всего на 0.2 пункта он превзошел американца Грегори Кворлеса (10.2).

Также в толкании ядра, но в классе IF7, успешно выступил военнослужащий Владимир Гера. Защитник завоевал "серебро" с результатом 4.84 метра, который ему покорился в пятой попытке. Победителем в этой категории стал представитель Колумбии – Джон Александер Сьерра Авила (5.73).

Ветеран ВСУ Вадим Мазниченко завоевал "бронзу" в толкании ядра в категории IF6 среди мужчин. Сразу же в первой попытке Мазниченко показал свой лучший результат – 6.19 метра. Его опередили иорданец Хуссам Альхвайян (7.05) и американец Гарретт Кувада (7.05).

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Еще одну награду – уже в метании диска – добавил знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Николай Зарицкий. Ветеран завоевал "серебро" в классе IF1 с результатом 29.32 метра, который он показал во второй попытке.

Ветеран Нацгвардии Владимир Товкис в метании диска в классе IF2 завоевал "бронзу" с броском на 22.32 метра во второй попытке. На первых двух ступеньках разместились канадец Рори Фильйола (30.19) и американец Джеффри Петерз (26.56).

Украина поднялась на пьедестал и в пауэрлифтинге. Серебряную медаль завоевал ветеран Максим Зубов. В категории IP6 среди мужчин бывший военный поднял наибольший вес среди участников – 75 кг в третьей попытке. Однако его соперник, нигериец Писмейкер Азуегбулам, имел лучшее соотношение взятого веса к собственному (55.7), поэтому украинец минимально уступил с результатом 55.54 кг и стал серебряным призером. Тройку призеров замкнул грузин Гурам Шимахидзе (39.76).

Справочно

Invictus Games (Игры Непобежденных) основал британский принц Гарри в 2014 году. Украина впервые выступила на этих соревнованиях в 2017-м в Торонто (Канада). В 2022 году на Invictus Games в Гааге (Нидерланды) украинская команда завоевала 16 медалей, среди которых –пять золотых и столько же серебряных.

Этой осенью на международных соревнованиях, проходящих в немецком Дюссельдорфе, Украину представляет команда из 25 ветеранов и ветеранок и военнослужащих – участников российско-украинской войны, которые получили ранения во время или в результате выполнения обязанностей в зоне боевых действий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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