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Уже в первый день Игр непобежденных наши ребята принесли Украине победы - Зеленский

Киев • УНН

 • 366748 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый день Invictus Games 2023 шестеро украинских спортсменов принесли Украине победы, сообщает УНН.

Цитата

“Только начались нынешние Игры непобежденных, и уже в первый день наши ребята принесли Украине победы – и «золото», и «серебро», и «бронзу». Вадим Мазниченко. Владимир Гера. Александр Маковей. Максим Зубов. Николай Зарицкий. Владимир Товкис. Горжусь таким народом! Несмотря на все сильным. Несмотря на все непокоренным. Несмотря ни на что способным побеждать!”, - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

В первый соревновательный день Игр непокоренных-2023 Украина завоевала шесть медалей: "золото", три "серебра" и две "бронзы".

Справочно

Invictus Games (Игры Непокоренных) основал британский принц Гарри в 2014 году. Украина впервые выступила на этих соревнованиях в 2017-м в Торонто (Канада). В 2022 году на Invictus Games в Гааге (Нидерланды) украинская команда завоевала 16 медалей, среди которых –пять золотых и столько же серебряных.

Этой осенью на международных соревнованиях, проходящих в немецком Дюссельдорфе, Украину представляет команда из 25 ветеранов и ветеранок и военнослужащих – участников российско-украинской войны, которые получили ранения во время или в результате выполнения обязанностей в зоне боевых действий.

Украинские Национальные Новости

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