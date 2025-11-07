Президент Зеленский согласовал назначение Черевашенко новым командующим беспилотными системами противовоздушной обороны
Киев • УНН
Президент Украины согласовал назначение Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны. Министр обороны Денис Шмыгаль уже подписал соответствующий приказ.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Юрия Черевашенко на должность командующего беспилотными системами противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.
Подробности
Сегодня согласовал назначение командующего беспилотными системами противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль. Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах
Он отметил, что на Ставке было утверждено много задач для нового руководителя.
"Важно активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, и усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", - добавил Зеленский.
Дополнение
Из открытых источников известно, что полковник Юрий Черевашенко занимал должность начальника отдела развития, заместителя командующего войсками противовоздушной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Напомним
В ВСУ создают командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины формируют командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В частности, разрабатывается концепция уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов.