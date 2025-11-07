Президент Зеленський погодив призначення Черевашенко новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони
Київ • УНН
Президент України погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ.
Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Юрія Черевашенка на посаду командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Про це повідомив Зеленський у Telegram, передає УНН.
Деталі
Сьогодні погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами і на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах
Він зазначив, що на Ставці було затверджено багато завдань для нового керівника.
"Важливе активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", - додав Зеленський.
Доповнення
З відкритих джерел відомо, що полковник Юрій Черевашенко перебував на посаді начальника відділу розвитку, заступника командувача військ протиповітряної оборони Командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Нагадаємо
У ЗСУ створюють командування безпілотних систем протиповітряної оборони Збройні сили України формують командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Зокрема, розробляється концепція знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів.