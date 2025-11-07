Президент Зеленський погодив призначення Черевашенко новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

ukenru
17:00 • 17987 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 24876 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 31385 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 31474 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 31163 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 20507 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 48137 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36606 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39204 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30070 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 22336 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 25683 перегляди
Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка7 листопада, 13:53 • 4756 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 14402 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 11042 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 31392 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 31481 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 31168 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 25811 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 48143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джо Байден
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 11168 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 17995 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 20541 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 29219 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 39086 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа
Серіали

Президент Зеленський погодив призначення Черевашенко новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

Президент України погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ.

Президент Зеленський погодив призначення Черевашенко новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Юрія Черевашенка на посаду командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Про це повідомив Зеленський у Telegram, передає УНН.

Деталі

Сьогодні погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами і на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах

- повідомив Зеленський.

Він зазначив, що на Ставці було затверджено багато завдань для нового керівника.

"Важливе активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", - додав Зеленський.

Доповнення

З відкритих джерел відомо, що полковник Юрій Черевашенко перебував на посаді начальника відділу розвитку, заступника командувача військ протиповітряної оборони Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо

У ЗСУ створюють командування безпілотних систем протиповітряної оборони Збройні сили України формують командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Зокрема, розробляється концепція знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль