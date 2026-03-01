Президент Южной Кореи призвал КНДР к немедленному возобновлению мирного диалога

Фото: Reuters

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён выступил с официальным предложением к Пхеньяну о возвращении за стол переговоров для обсуждения нового этапа отношений между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во время торжественной речи по случаю 107-й годовщины Движения за независимость Кореи президент подчеркнул важность скорейшего восстановления контакта для стабилизации ситуации на полуострове. Южнокорейский лидер подчеркнул, что Сеул готов прилагать активные усилия для построения мирного сосуществования и формирования новой эры взаимодействия с северным соседом.

Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производства

Инициатива Сеула по установлению прочного мира на полуострове

Ли Джэ Мён отметил, что возобновление диалога является ключевым инструментом для разрешения существующих противоречий и укрепления безопасности в регионе.

Надеюсь, что Северная Корея как можно скорее возобновит диалог, чтобы обсудить новую эру отношений между соседями – заявил президент во время выступления 1 марта.

Он заверил, что правительство Южной Кореи будет последовательно придерживаться курса на дипломатическое урегулирование и искать общие точки соприкосновения с Пхеньяном для достижения стабильного мира.

КНДР может уничтожить Сеул, но открыта к диалогу с США - Ким Чен Ын