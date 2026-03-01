Президент Южной Кореи призвал КНДР к немедленному возобновлению мирного диалога

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 5792 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 12640 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 29996 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 38771 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 49936 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 43494 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 47535 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 49648 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55836 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49643 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
72%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов28 февраля, 18:34 • 6994 просмотра
Израиль закрывает месторождения природного газа на фоне атаки на Иран28 февраля, 19:01 • 7660 просмотра
Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига28 февраля, 19:40 • 6276 просмотра
Есть признаки того, что Хаменеи больше нет - Нетаньяху28 февраля, 19:53 • 6006 просмотра
Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios28 февраля, 20:17 • 7126 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 45251 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 49347 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 41727 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 45695 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 46695 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Камала Харрис
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 24916 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 24551 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 24270 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 24370 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29153 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Дипломатка
Шахед-136

Президент Южной Кореи призвал КНДР к немедленному возобновлению мирного диалога

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён предложил Пхеньяну вернуться за стол переговоров для обсуждения нового этапа отношений. Он подчеркнул важность возобновления контакта для стабилизации ситуации на полуострове.

Президент Южной Кореи призвал КНДР к немедленному возобновлению мирного диалога
Фото: Reuters

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён выступил с официальным предложением к Пхеньяну о возвращении за стол переговоров для обсуждения нового этапа отношений между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во время торжественной речи по случаю 107-й годовщины Движения за независимость Кореи президент подчеркнул важность скорейшего восстановления контакта для стабилизации ситуации на полуострове. Южнокорейский лидер подчеркнул, что Сеул готов прилагать активные усилия для построения мирного сосуществования и формирования новой эры взаимодействия с северным соседом.

Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производства28.02.26, 07:06 • 20809 просмотров

Инициатива Сеула по установлению прочного мира на полуострове

Ли Джэ Мён отметил, что возобновление диалога является ключевым инструментом для разрешения существующих противоречий и укрепления безопасности в регионе.

Надеюсь, что Северная Корея как можно скорее возобновит диалог, чтобы обсудить новую эру отношений между соседями

– заявил президент во время выступления 1 марта.

Он заверил, что правительство Южной Кореи будет последовательно придерживаться курса на дипломатическое урегулирование и искать общие точки соприкосновения с Пхеньяном для достижения стабильного мира.

КНДР может уничтожить Сеул, но открыта к диалогу с США - Ким Чен Ын26.02.26, 10:12 • 4208 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Сеул
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея