Президент Південної Кореї закликав КНДР до негайного відновлення мирного діалогу
Київ • УНН
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запропонував Пхеньяну повернутися за стіл переговорів для обговорення нового етапу відносин. Він наголосив на важливості відновлення контакту для стабілізації ситуації на півострові.
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен виступив із офіційною пропозицією до Пхеньяна щодо повернення за стіл переговорів для обговорення нового етапу відносин між країнами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час урочистої промови з нагоди 107-ї річниці Руху за незалежність Кореї президент наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення контакту для стабілізації ситуації на півострові. Південнокорейський лідер підкреслив, що Сеул готовий докладати активних зусиль для розбудови мирного співіснування та формування нової ери взаємодії із північним сусідом.
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва28.02.26, 07:06 • 20811 переглядiв
Ініціатива Сеула щодо встановлення тривалого миру на півострові
Лі Дже Мен зазначив, що відновлення діалогу є ключовим інструментом для вирішення існуючих суперечностей та зміцнення безпеки в регіоні.
Сподіваюся, що Північна Корея якомога швидше відновить діалог, щоб обговорити нову еру відносин між сусідами
Він запевнив, що уряд Південної Кореї послідовно дотримуватиметься курсу на дипломатичне врегулювання та шукатиме спільні точки дотику з Пхеньяном для досягнення стабільного миру.
КНДР може знищити Сеул, але відкрита до діалогу з США - Кім Чен Ін26.02.26, 10:12 • 4208 переглядiв