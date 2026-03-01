$43.210.00
01:50 • 5972 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 12797 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 30128 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 38892 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 50033 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43536 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47573 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49678 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55861 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49666 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Президент Південної Кореї закликав КНДР до негайного відновлення мирного діалогу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запропонував Пхеньяну повернутися за стіл переговорів для обговорення нового етапу відносин. Він наголосив на важливості відновлення контакту для стабілізації ситуації на півострові.

Президент Південної Кореї закликав КНДР до негайного відновлення мирного діалогу
Фото: Reuters

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен виступив із офіційною пропозицією до Пхеньяна щодо повернення за стіл переговорів для обговорення нового етапу відносин між країнами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час урочистої промови з нагоди 107-ї річниці Руху за незалежність Кореї президент наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення контакту для стабілізації ситуації на півострові. Південнокорейський лідер підкреслив, що Сеул готовий докладати активних зусиль для розбудови мирного співіснування та формування нової ери взаємодії із північним сусідом.

Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва28.02.26, 07:06 • 20811 переглядiв

Ініціатива Сеула щодо встановлення тривалого миру на півострові

Лі Дже Мен зазначив, що відновлення діалогу є ключовим інструментом для вирішення існуючих суперечностей та зміцнення безпеки в регіоні.

Сподіваюся, що Північна Корея якомога швидше відновить діалог, щоб обговорити нову еру відносин між сусідами

– заявив президент під час виступу 1 березня.

Він запевнив, що уряд Південної Кореї послідовно дотримуватиметься курсу на дипломатичне врегулювання та шукатиме спільні точки дотику з Пхеньяном для досягнення стабільного миру.

КНДР може знищити Сеул, але відкрита до діалогу з США - Кім Чен Ін26.02.26, 10:12 • 4208 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Reuters
Сеул
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея