Президент Південної Кореї закликав КНДР до негайного відновлення мирного діалогу

Фото: Reuters

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен виступив із офіційною пропозицією до Пхеньяна щодо повернення за стіл переговорів для обговорення нового етапу відносин між країнами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час урочистої промови з нагоди 107-ї річниці Руху за незалежність Кореї президент наголосив на важливості якнайшвидшого відновлення контакту для стабілізації ситуації на півострові. Південнокорейський лідер підкреслив, що Сеул готовий докладати активних зусиль для розбудови мирного співіснування та формування нової ери взаємодії із північним сусідом.

Ініціатива Сеула щодо встановлення тривалого миру на півострові

Лі Дже Мен зазначив, що відновлення діалогу є ключовим інструментом для вирішення існуючих суперечностей та зміцнення безпеки в регіоні.

Сподіваюся, що Північна Корея якомога швидше відновить діалог, щоб обговорити нову еру відносин між сусідами – заявив президент під час виступу 1 березня.

Він запевнив, що уряд Південної Кореї послідовно дотримуватиметься курсу на дипломатичне врегулювання та шукатиме спільні точки дотику з Пхеньяном для досягнення стабільного миру.

