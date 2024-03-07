Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

Европа переживает "сложный и нестабильный" период из-за войны в Украине и находится в худшей ситуации со времен Второй мировой войны. Об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис, выступая на съезде Европейской народной партии, передает УНН со ссылкой на Digi24.

Мы столкнулись с самой серьезной ситуацией со времен Второй мировой войны. Всего за несколько сотен километров от нас наши соседи отдают свои жизни, чтобы защитить свои семьи и отстоять свою страну от захватчиков, которые совершают невероятные зверства. Украинцы находятся в окопах и зависят от нашей помощи, и мы, европейцы, не должны ослаблять усилий, чтобы оказать им всю необходимую поддержку - заявил Йоханнис.

По его словам, европейские лидеры также обязаны обеспечить защиту своих граждан, потому что только в условиях стабильности и безопасности может развиваться и процветать экономика.

Президент также заявил, что Республика Молдова, Украина и Грузия являются неотъемлемой частью Европейского союза, и их будущее - в Союзе.

Наши партнеры достигли невероятного прогресса. Граждане этих стран верят в Европейский союз и хотят быть частью европейской семьи - и мы не должны их подвести - подчеркнул президент.

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