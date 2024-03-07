Президент Румунії: "Ми стикаємося з найгіршою ситуацією з часів Другої світової війни"

Європа переживає "складний і нестабільний" період через війну в Україні і перебуває в найгіршій ситуації з часів Другої світової війни. Про це заявив румунський президент Клаус Йоганніс, виступаючи на з'їзді Європейської народної партії, передає УНН із посиланням на Digi24.

Ми зіткнулися з найсерйознішою ситуацією з часів Другої світової війни. Лише за кілька сотень кілометрів від нас наші сусіди віддають свої життя, щоб захистити свої сім'ї і відстояти свою країну від загарбників, які чинять неймовірні звірства. Українці перебувають в окопах і залежать від нашої допомоги, і ми, європейці, не повинні послаблювати зусиль, щоб надати їм всю необхідну підтримку