Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

Запад должен помочь Украине одержать победу над россией, чтобы избежать более широкого конфликта, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она призвала страны ЕС увеличить военную помощь Киева и инвестиции в европейскую оборону промышленность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EUobserver.

(Если-ред.) Россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне - заявила Каллас.

Она подчеркнула, что хочет мира, но хочет иметь "устойчивый мир, а мир на условиях россии не является устойчивым".

Размышляя об истории Европы, она сказала, что разница между началом Второй мировой войны и тем, что происходит сейчас, заключалась в том, что Украина устояла.

"Вот почему война не продвинулась дальше", - сказала она.

"Но если Украина упадет, это охватит всю Европу", – добавила Каллас.

Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО

Премьера призвала к увеличению странами ЕС расходов на оборону, чтобы повысить военный потенциал как Украины, так и Европы. Она сказала, что если государства "Рамштайна", выделит лишь 0,25 процента своего ВВП на военную помощь Украине, это значительно перевесит россию и "сделает большой вклад в победу Украины".

"россия боится войны с НАТО", - сказала она, добавив, что россия не будет продвигаться дальше, если увидит, что Европа сильна.

На вопрос, беспокоится ли она о ядерной угрозе со стороны россии, премьер-министр Эстонии ответила: "Это делается для того, чтобы запугать нас. это чтобы заставить нас бояться".

"Они (русские-ред.) очень хорошо умеют сеять страх в наших обществах" и "разрабатывать угрозы для разных стран", - добавила она.

Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: призвал к наращиванию поддержки Украины летальным вооружением