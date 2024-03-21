Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  22675 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  50582 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  97965 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  129015 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127404 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141128 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145031 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133445 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128359 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125521 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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20 марта 2024, 10:44  •  173761 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  274054 просмотра

Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помощь Украине в победе над россией может предотвратить Третью мировую войну, призвав увеличить военную помощь ЕС и расходы на оборону.

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Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф

Завтра в Харькове будет объявлен День траура по погибшим в результате атаки россиян 20 марта.

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Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф

Пушки и снаряды: Эстония анонсировала пакет военной помощи Украине на 20 миллионов евро

В рамках нового пакета военной помощи Эстония передаст Украине противотанковые пушки, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и прочее.

Война •   •  6464 просмотра
Пушки и снаряды: Эстония анонсировала пакет военной помощи Украине на 20 миллионов евро

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Доступно о криптовалюте.

Экономика •   •  50582 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

За два года действия военного положения возросло количество трудоустроенных лиц с инвалидностью

В 2023 году на 72 380 предприятиях трудоустроено более 403 тысяч человек с инвалидностью.

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За два года действия военного положения возросло количество трудоустроенных лиц с инвалидностью

Буданов прокомментировал возможность использования рф западных спутниковых снимков для ударов по Украине

Глава ГУР МОУ прокомментировал возможность использования россией западных спутниковых снимков для ударов по Украине.

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Буданов прокомментировал возможность использования рф западных спутниковых снимков для ударов по Украине

Партизаны "АТЕШ" обнаружили место расположения техники врага в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны обнаружили российские войска, которые прячут военную технику , грузовики и гаубицы, возле автовокзала используемого гражданскими лицами в оккупированном Симферополе.

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Партизаны "АТЕШ" обнаружили место расположения техники врага в оккупированном Севастополе

Вице-премьеры Украины и Словакии проводят встречу на Закарпатье: в фокусе - стратегические трансграничные проекты

Вице-премьер-министр Словакии Петер Кмец прибыл на Закарпатье для двусторонней встречи с вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить перспективы сотрудничества, стратегические трансграничные проекты и подготовку к украинско-словацкой правительственной комиссии.

Экономика •   •  13182 просмотра
Вице-премьеры Украины и Словакии проводят встречу на Закарпатье: в фокусе - стратегические трансграничные проекты

Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: призвал к наращиванию поддержки Украины летальным вооружением

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром призвал увеличить поддержку Украины со стороны НАТО летальным оружием и вернуться к практике проведения учений в Украине.

Война •   •  12590 просмотра
Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: призвал к наращиванию поддержки Украины летальным вооружением

Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его второй помощнице предъявлено обвинение в государственной измене, публичных призывах к свержению конституционного строя и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

политика •   •  12540 просмотра
Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд