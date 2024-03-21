Кулеба встретился с главой военного комитета НАТО: призвал к наращиванию поддержки Украины летальным вооружением

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром призвал к усилению помощи Украине со стороны Альянса, прежде всего летальным вооружением и возвращению к практике тренировок в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Как сообщается, Кулеба отметил важную роль государств-членов НАТО в предоставлении Украине помощи для отражения вооруженной агрессии рф. Он отдельно подчеркнул важность продолжения помощи Киеву, в частности, предоставление критически важных видов вооружений и военной техники.

Кулеба и Бауэр обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военных и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников.

Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок в Украине, развертыванию ремонтных баз в Украине - говорится в сообщении МИД.

Также, как сообщается, стороны поделились своими ожиданиями от Вашингтонского саммита НАТО.

Дополнение

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, выступая на Киевском Форуме по безопасности заявил, что война россии никогда не была связана с реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО. россия напала на Украину из-за того, что президент владимир путин боится демократии. Однако армия рф не достигла ни одной из своих стратегических целей.