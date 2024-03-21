Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большей поддержке, и нуждается в этом уже сейчас. Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг с премьер-министром Словении Робертом Голобом, пишет УНН.

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"Сегодня на нашей встрече мы обсудили войну россии против Украины. Несмотря на большие потери, президент путин не отказался от своих военных целей", - указал Генсек.

Ситуация на поле боя остается очень сложной. В Украине заканчиваются боеприпасы. Поэтому Украина нуждается в ещё большей поддержке. И они нуждаются в этом сейчас - подчеркнул Столтенберг.

При этом он приветствовал взносы, которые уже сделала Словения. "Включая гуманитарную помощь и помощь в сфере безопасности. И то, что приветствовали украинских беженцев", - отметил Генсек.

"Наконец, мы также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО. В Вашингтоне мы сделаем дальнейшие шаги для обеспечения ресурсами наших оборонных планов, усиления поддержки Украины и углубления нашего партнерства во всем мире", - указал Столтенберг.

Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина