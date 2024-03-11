Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина
Киев • УНН
Вторжение российского президента Путина в Украину привело к тому, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО, и приблизило Украину к членству в Альянсе, как никогда раньше, вопреки цели Путина - помешать движению Украины в НАТО и ЕС, заявил Генсек НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на большую стратегическую ошибку российского президента владимира путина, когда он вторгся в Украину, потому что его целью было помешать Украине двигаться в НАТО и ЕС. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО - Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина сейчас ближе к членству в Альянсе, чем когда-либо. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю церемонии поднятия флага Швеции в ознаменование вступления страны в НАТО, пишет УНН.
Детали
"Итак, Украина станет союзником НАТО. Вопрос не в том, станет ли, а когда. И сейчас Украина ближе к членству, чем когда-либо. И это также демонстрирует большую стратегическую ошибку президента путина, когда он вторгся в Украину, потому что, как вы помните, его целью было помешать Украине двигаться в НАТО и ЕС. Но также он требовал, чтобы НАТО сделало декларацию, фактически подписало договор с россией, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО ни с одной страной в Европе. А теперь он получил... он получил противоположное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина как никогда близка к членству в НАТО", - подчеркнул Генсек НАТО, отвечая на вопрос, получит ли Украина как потенциальное 33 государство-член приглашение на июльском саммите, приглашение на переговоры о вступлении.
При этом, по словам Столтенберга, "мы продолжаем приближать Украину к членству в НАТО, обеспечивая полную оперативную совместимость их вооруженных сил с НАТО, углубляя наше политическое сотрудничество в так называемом Совете Украина-НАТО, и я приветствую решительные усилия союзников по НАТО, чтобы помочь Украине приблизиться даже ближе к членству в НАТО".
"Украина имеет право на самооборону": Генсек НАТО высказался относительно дискуссии о возможной поставке Украине ракет Taurus11 марта 2024, 12:03 • 15255 просмотров
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