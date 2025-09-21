Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об официальном признании Палестины как государства в воскресенье. Это происходит после того, как Израиль отверг его заявление, а Биньямин Нетаньяху обвинил Стармера в оправдании терроризма ХАМАС.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об официальном признании Палестины как государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Это должно произойти в воскресенье после того, как несколько месяцев назад он подчеркнул, что правительство сделает этот шаг, если Израиль не выполнит определенных условий.
В то же время Министерство иностранных дел Израиля категорически отвергло его заявление, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Стармер выгораживает терроризм ХАМАС и наказывает его жертв".
Напомним
Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение о создании Палестинского государства, несмотря на сопротивление Израиля. 142 страны проголосовали "за", 12 воздержались, 10 "против", включая Израиль.
Одной из стран, которая тоже признала Палестину как отдельное государство, стала Португалия.
Также УНН сообщал, что в июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.