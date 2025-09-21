$41.250.00
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали

Киев

 • 72 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об официальном признании Палестины как государства в воскресенье. Это происходит после того, как Израиль отверг его заявление, а Биньямин Нетаньяху обвинил Стармера в оправдании терроризма ХАМАС.

Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об официальном признании Палестины как государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Это должно произойти в воскресенье после того, как несколько месяцев назад он подчеркнул, что правительство сделает этот шаг, если Израиль не выполнит определенных условий.

В то же время Министерство иностранных дел Израиля категорически отвергло его заявление, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Стармер выгораживает терроризм ХАМАС и наказывает его жертв".

Напомним

Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение о создании Палестинского государства, несмотря на сопротивление Израиля. 142 страны проголосовали "за", 12 воздержались, 10 "против", включая Израиль.

Одной из стран, которая тоже признала Палестину как отдельное государство, стала Португалия.

Также УНН сообщал, что в июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

Евгений Устименко

