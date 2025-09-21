Прем'єр Британії Стармер готується оголосити про визнання Палестини: деталі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір оголосити про офіційне визнання Палестини як держави в неділю. Це відбувається після того, як Ізраїль відкинув його заяву, а Біньямін Нетаньягу звинуватив Стармера у виправданні тероризму ХАМАС.
Деталі
Це має відбутися в неділю після того, як декілька місяців тому він наголосив, що уряд зробить цей крок, якщо Ізраїль не виконає певних умов.
Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло його заяву, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "Стармер вигороджує тероризм ХАМАС і карає його жертв".
Нагадаємо
Генеральна Асамблея ООН підтримала рішення про створення Палестинської держави, попри спротив Ізраїлю. 142 країни проголосували "за", 12 утрималися, 10 "проти", включно з Ізраїлем.
Однією з країн, яка теж визнала Палестину як окрему державу, стала Португалія.
Також УНН повідомляв, що у липні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.