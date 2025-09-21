$41.250.00
Актуальне
Fox News
Truth Social
МіГ-31
Мі-8
Шахед-136

Прем'єр Британії Стармер готується оголосити про визнання Палестини: деталі

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір оголосити про офіційне визнання Палестини як держави в неділю. Це відбувається після того, як Ізраїль відкинув його заяву, а Біньямін Нетаньягу звинуватив Стармера у виправданні тероризму ХАМАС.

Прем'єр Британії Стармер готується оголосити про визнання Палестини: деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір оголосити про офіційне визнання Палестини як держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Це має відбутися в неділю після того, як декілька місяців тому він наголосив, що уряд зробить цей крок, якщо Ізраїль не виконає певних умов.

Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло його заяву, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "Стармер вигороджує тероризм ХАМАС і карає його жертв".

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН підтримала рішення про створення Палестинської держави, попри спротив Ізраїлю. 142 країни проголосували "за", 12 утрималися, 10 "проти", включно з Ізраїлем.

Однією з країн, яка теж визнала Палестину як окрему державу, стала Португалія.

Також УНН повідомляв, що у липні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Франція
Беньямін Нетаньягу
Португалія
Палестинська держава