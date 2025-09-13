Генасамблея ООН підтримала створення Палестини
Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію на підтримку рішення про створення Палестинської держави, закликавши Ізраїль визнати її право на державність. 142 країни проголосували "за", 10 "проти", 12 утрималися, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху рішуче виступив проти.
Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала рішення про створення Палестинської держави, попри спротив Ізраїлю. Про це АР, пише УНН.
У п’ятницю Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію на підтримку рішення про створення двох держав для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту та закликала Ізраїль визнати право Палестини на державність — чому рішуче опирається прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
193-членна Асамблея схвалила необов’язкову резолюцію, яка підтримує так звану "Нью-Йоркську декларацію" — покроковий план припинення конфлікту, який триває вже майже 80 років. За проголосували 142 країни, 10 — проти, 12 — утрималися.
За кілька годин до голосування Нетаньяху заявив:
"Палестинської держави не буде". Він виступав на підписанні угоди про розширення ізраїльських поселень, що розділятимуть Західний берег — територію, яку палестинці вважають ключовою частиною майбутньої держави. Нетаньяху додав: "Це місце належить нам".
Резолюція була внесена Францією та Саудівською Аравією, які в липні спільно головували на високорівневій конференції щодо реалізації рішення про дві держави. Саме там і було схвалено декларацію.
Очікується, що тривала майже два роки війна в Газі, а також загальні питання ізраїльсько-палестинського конфлікту стануть головними темами обговорення на щорічній сесії Генеральної Асамблеї, яка розпочнеться 22 вересня.
Палестинська сторона заявила, що сподівається на визнання державності Палестини ще щонайменше 10 країнами, що додасться до понад 145 держав, які вже це зробили.
У липні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.
Згодом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Королівство визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.
5 вересня міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав главу МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини. Саар заявив, що президент Франції Емманюель Макрон не зможе відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.