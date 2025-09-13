Генассамблея ООН поддержала создание Палестины

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала решение о создании Палестинского государства, несмотря на сопротивление Израиля. Об этом АР, пишет УНН.

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию в поддержку решения о создании двух государств для урегулирования израильско-палестинского конфликта и призвала Израиль признать право Палестины на государственность — чему решительно сопротивляется премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - говорится в сообщении.

Ассамблея из 193 членов одобрила необязательную резолюцию, которая поддерживает так называемую "Нью-Йоркскую декларацию" — пошаговый план прекращения конфликта, который длится уже почти 80 лет. За проголосовали 142 страны, 10 — против, 12 — воздержались.

За несколько часов до голосования Нетаньяху заявил:

"Палестинского государства не будет". Он выступал на подписании соглашения о расширении израильских поселений, которые будут разделять Западный берег — территорию, которую палестинцы считают ключевой частью будущего государства. Нетаньяху добавил: "Это место принадлежит нам".

Дополнение

Резолюция была внесена Францией и Саудовской Аравией, которые в июле совместно председательствовали на высокоуровневой конференции по реализации решения о двух государствах. Именно там и была одобрена декларация.

Ожидается, что длившаяся почти два года война в Газе, а также общие вопросы израильско-палестинского конфликта станут главными темами обсуждения на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 22 сентября.

Палестинская сторона заявила, что надеется на признание государственности Палестины еще как минимум 10 странами, что добавится к более чем 145 государствам, которые уже это сделали.

Напомним

В июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Королевство признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.

5 сентября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Саар заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, пока этот шаг остается на повестке дня.