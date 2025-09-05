Ізраїль оголосив Макрона персоною нон ґрата до його відмови визнавати Палестину

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав главу МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини. Саар заявив, що президент Франції Емманюель Макрон не зможе відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав главу МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН. Деталі За словами дипломата, президент Франції Емманюель Макрон не зможе відвідати Ізраїль, "поки цей крок залишається на порядку денному". У телефонній розмові Саар закликав Барро "переглянути ініціативу Франції щодо визнання палестинської держави, заявивши, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході та шкодить "національним інтересам та інтересам безпеки Ізраїлю". Ізраїль прагне добрих відносин з Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю, коли йдеться про питання, важливі для його безпеки та майбутнього - цитує видання Саара. Він також попередив, що будь-який візит Макрона до Ізраїлю "не матиме місце", допоки Франція "наполягатиме на своїх ініціативах та зусиллях, які шкодять інтересам Ізраїлю". Контекст У липні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Згодом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Королівство визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа. Держсекретар США не заперечує анексію Ізраїлем територій Західного берега - Axios