4 сентября, 17:30 • 16656 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 35159 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 29539 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 32954 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 35971 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 28238 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 23495 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 50624 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41932 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 45063 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Израиль объявил Макрона персоной нон грата до его отказа признавать Палестину

Киев

 16 просмотра

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Саар заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, пока этот шаг остается на повестке дня.

Израиль объявил Макрона персоной нон грата до его отказа признавать Палестину

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, "пока этот шаг остается на повестке дня". В телефонном разговоре Саар призвал Барро "пересмотреть инициативу Франции по признанию палестинского государства, заявив, что французская инициатива подрывает стабильность на Ближнем Востоке и вредит "национальным интересам и интересам безопасности Израиля".

Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля, когда речь идет о вопросах, важных для его безопасности и будущего

- цитирует издание Саара.

Он также предупредил, что любой визит Макрона в Израиль "не состоится", пока Франция "будет настаивать на своих инициативах и усилиях, которые вредят интересам Израиля".

Контекст

В июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Королевство признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Эмманюэль Макрон
Франция
Государство Палестина