Израиль объявил Макрона персоной нон грата до его отказа признавать Палестину

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, "пока этот шаг остается на повестке дня". В телефонном разговоре Саар призвал Барро "пересмотреть инициативу Франции по признанию палестинского государства, заявив, что французская инициатива подрывает стабильность на Ближнем Востоке и вредит "национальным интересам и интересам безопасности Израиля".

Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля, когда речь идет о вопросах, важных для его безопасности и будущего