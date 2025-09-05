Израиль объявил Макрона персоной нон грата до его отказа признавать Палестину
Киев • УНН
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Саар заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, пока этот шаг остается на повестке дня.
Детали
По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, "пока этот шаг остается на повестке дня". В телефонном разговоре Саар призвал Барро "пересмотреть инициативу Франции по признанию палестинского государства, заявив, что французская инициатива подрывает стабильность на Ближнем Востоке и вредит "национальным интересам и интересам безопасности Израиля".
Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля, когда речь идет о вопросах, важных для его безопасности и будущего
Он также предупредил, что любой визит Макрона в Израиль "не состоится", пока Франция "будет настаивать на своих инициативах и усилиях, которые вредят интересам Израиля".
Контекст
В июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.
Впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Королевство признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.
