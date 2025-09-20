Ще одна країна-член НАТО заявила про готовність визнати державність Палестини
Київ • УНН
Португалія визнає державність Палестини 21 вересня. Це відбудеться до конференції високого рівня Генасамблеї ООН, де ще дев'ять європейських держав також заявлять про визнання Палестини.
Португалія визнає державність Палестини перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав. Про це повідомляє Publico, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Міністерство закордонних справ Португалії підтвердило, що країна визнає державу Палестина.
Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня
Видання нагадує, що раніше у Франції заявили, що в понеділок разом із девʼятьма європейськими державами оголосить про визнання Палестини в межах тижня високого рівня Генасамблеї ООН.
Нагадаємо
Минулого тижня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію на підтримку рішення про створення Палестинської держави, закликавши Ізраїль визнати її право на державність. 142 країни проголосували "за", 10 "проти", 12 утрималися.
