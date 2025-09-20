Ще одна країна-член НАТО заявила про готовність визнати державність Палестини

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 вересня, 18:48 • 9940 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 17046 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 17510 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 21601 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 34171 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 23795 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31262 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38023 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 43644 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59899 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Під Куп’янськом пошкоджено і затоплено газогін, через який проривалися росіяни - ОК "Північ"19 вересня, 15:30 • 3792 перегляди
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відеоVideo19 вересня, 16:12 • 5378 перегляди
На Запоріжжі російський дрон влучив у цивільний автомобіль: загинуло подружжя19 вересня, 17:25 • 3930 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19:12 • 10027 перегляди
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video20:05 • 4234 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 21834 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 34167 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31259 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59898 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 65718 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Китай
Харківська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 21599 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 21835 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 13544 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17458 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 19974 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

Ще одна країна-член НАТО заявила про готовність визнати державність Палестини

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Португалія визнає державність Палестини 21 вересня. Це відбудеться до конференції високого рівня Генасамблеї ООН, де ще дев'ять європейських держав також заявлять про визнання Палестини.

Ще одна країна-член НАТО заявила про готовність визнати державність Палестини

Португалія визнає державність Палестини перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав. Про це повідомляє Publico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Португалії підтвердило, що країна визнає державу Палестина.

Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня

- зазначили у португальському МЗС.

Видання нагадує, що раніше у Франції заявили, що в понеділок разом із девʼятьма європейськими державами оголосить про визнання Палестини в межах тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Нагадаємо

Минулого тижня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію на підтримку рішення про створення Палестинської держави, закликавши Ізраїль визнати її право на державність. 142 країни проголосували "за", 10 "проти", 12 утрималися.

Ізраїль оголосив Макрона персоною нон ґрата до його відмови визнавати Палестину05.09.25, 08:03 • 5087 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Португалія
Палестинська держава