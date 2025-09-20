$41.250.05
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Еще одна страна-член НАТО заявила о готовности признать государственность Палестины

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Португалия признает государственность Палестины 21 сентября. Это произойдет до конференции высокого уровня Генассамблеи ООН, где еще девять европейских государств также заявят о признании Палестины.

Еще одна страна-член НАТО заявила о готовности признать государственность Палестины

Португалия признает государственность Палестины перед сессией высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, где об этом заявят десять европейских государств. Об этом сообщает Publico, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Министерство иностранных дел Португалии подтвердило, что страна признает государство Палестина.

Это произойдет в воскресенье, 21 сентября, поэтому официальное заявление о признании будет сделано еще до конференции высокого уровня на следующей неделе

- отметили в португальском МИД.

Издание напоминает, что ранее во Франции заявили, что в понедельник вместе с девятью европейскими государствами объявит о признании Палестины в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Напомним

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию в поддержку решения о создании Палестинского государства, призвав Израиль признать его право на государственность. 142 страны проголосовали "за", 10 "против", 12 воздержались.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Португалия
Государство Палестина