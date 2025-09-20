Еще одна страна-член НАТО заявила о готовности признать государственность Палестины
Португалия признает государственность Палестины 21 сентября. Это произойдет до конференции высокого уровня Генассамблеи ООН, где еще девять европейских государств также заявят о признании Палестины.
Подробности
Отмечается, что Министерство иностранных дел Португалии подтвердило, что страна признает государство Палестина.
Это произойдет в воскресенье, 21 сентября, поэтому официальное заявление о признании будет сделано еще до конференции высокого уровня на следующей неделе
Издание напоминает, что ранее во Франции заявили, что в понедельник вместе с девятью европейскими государствами объявит о признании Палестины в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Напомним
На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию в поддержку решения о создании Палестинского государства, призвав Израиль признать его право на государственность. 142 страны проголосовали "за", 10 "против", 12 воздержались.
