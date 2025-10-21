Представитель Пентагона ответил журналистам в стиле детской игры из-за галстука министра обороны, похожего на триколор РФ

Главный представитель Пентагона оказался в центре курьезного инцидента, ответив журналистам HuffPost в стиле детской игры "Твоя мама", когда его спросили о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, напоминавшем российский флаг. Ситуация превратилась в настоящую медийную полемику о патриотизме, символике и тонких границах дипломатического юмора, учитывая то, что несколькими днями ранее в подобном стиле ответ журналистам дала пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт. Об этом говорится в материале HuffPost, пишет УНН.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу министр обороны Пит Хегсет надел галстук с красно-бело-синими полосами, что привлекло внимание медиа. HuffPost поинтересовался, знает ли Хегсет о похвале со стороны российских официальных источников, в частности агентства ТАСС, из-за сходства галстука с флагом РФ.

На вопрос журналистов главный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской шутки.

Ваша мама купила ему его – и это патриотический американский галстук, идиот