Представитель Пентагона ответил журналистам в стиле детской игры из-за галстука министра обороны, похожего на триколор РФ
Киев • УНН
Представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской игры на вопрос HuffPost о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, который напоминал российский флаг. Этот инцидент стал частью медийного спора о патриотизме и символике, начавшегося после подобного ответа пресс-секретаря Белого дома.
Главный представитель Пентагона оказался в центре курьезного инцидента, ответив журналистам HuffPost в стиле детской игры "Твоя мама", когда его спросили о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, напоминавшем российский флаг. Ситуация превратилась в настоящую медийную полемику о патриотизме, символике и тонких границах дипломатического юмора, учитывая то, что несколькими днями ранее в подобном стиле ответ журналистам дала пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт. Об этом говорится в материале HuffPost, пишет УНН.
Детали
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу министр обороны Пит Хегсет надел галстук с красно-бело-синими полосами, что привлекло внимание медиа. HuffPost поинтересовался, знает ли Хегсет о похвале со стороны российских официальных источников, в частности агентства ТАСС, из-за сходства галстука с флагом РФ.
На вопрос журналистов главный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской шутки.
Ваша мама купила ему его – и это патриотический американский галстук, идиот
Позже другой пресс-секретарь, Кингсли Уилсон, добавил, что Хегсет является патриотом, который уважает США и их флаг, даже если его одежда, изготовленная из частей флага, не всегда соответствует официальным нормам использования флага США.
Курьезная "игра слов" в медиа тянется от ответов пресс-секретаря Белого дома Кэролин Левитт и директора по коммуникациям Стивена Чунга. Когда их спросили, кто выбрал Будапешт как место возможной встречи Трампа и Путина, Левитт коротко ответила "Ваша мама", а Чунг подтвердил этот ответ минутой позже.
