14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Представитель Пентагона ответил журналистам в стиле детской игры из-за галстука министра обороны, похожего на триколор РФ

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской игры на вопрос HuffPost о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, который напоминал российский флаг. Этот инцидент стал частью медийного спора о патриотизме и символике, начавшегося после подобного ответа пресс-секретаря Белого дома.

Представитель Пентагона ответил журналистам в стиле детской игры из-за галстука министра обороны, похожего на триколор РФ

Главный представитель Пентагона оказался в центре курьезного инцидента, ответив журналистам HuffPost в стиле детской игры "Твоя мама", когда его спросили о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, напоминавшем российский флаг. Ситуация превратилась в настоящую медийную полемику о патриотизме, символике и тонких границах дипломатического юмора, учитывая то, что несколькими днями ранее в подобном стиле ответ журналистам дала пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт. Об этом говорится в материале HuffPost, пишет УНН.

Детали

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу министр обороны Пит Хегсет надел галстук с красно-бело-синими полосами, что привлекло внимание медиа. HuffPost поинтересовался, знает ли Хегсет о похвале со стороны российских официальных источников, в частности агентства ТАСС, из-за сходства галстука с флагом РФ.

На вопрос журналистов главный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской шутки.

Ваша мама купила ему его – и это патриотический американский галстук, идиот

– заявил Парнелл.

Позже другой пресс-секретарь, Кингсли Уилсон, добавил, что Хегсет является патриотом, который уважает США и их флаг, даже если его одежда, изготовленная из частей флага, не всегда соответствует официальным нормам использования флага США.

Курьезная "игра слов" в медиа тянется от ответов пресс-секретаря Белого дома Кэролин Левитт и директора по коммуникациям Стивена Чунга. Когда их спросили, кто выбрал Будапешт как место возможной встречи Трампа и Путина, Левитт коротко ответила "Ваша мама", а Чунг подтвердил этот ответ минутой позже.

"Это цвета Америки": вице-президент США прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским19.10.25, 04:44 • 9503 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Каролин Ливитт
Пит Хегсетх
Пентагон
Белый дом
Соединённые Штаты
Будапешт