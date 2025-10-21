Речник Пентагону відповів журналістам у стилі дитячої гри через краватку міністра оборони, схожу на триколор рф
Київ • УНН
Речник Пентагону Шон Парнелл відповів у стилі дитячої гри на запитання HuffPost про краватку міністра оборони США Піта Хегсета, яка нагадувала російський прапор. Цей інцидент став частиною медійної суперечки про патріотизм та символіку, що розпочалася після подібної відповіді речниці Білого дому.
Головний речник Пентагону опинився у центрі курйозного інциденту, відповівши журналістам HuffPost у стилі дитячої гри "Твоя мама", коли його запитали про краватку міністра оборони США Піта Хегсета, що нагадувала російський прапор. Ситуація перетворилася на справжню медійну суперечку про патріотизм, символіку та тонкі межі дипломатичного гумору, враховуючи те, що кількома днями раніше у подібному стилі відповідь журналістам дала речниця Білого дому Керолін Левітт. Про це йдеться у матеріалі HuffPost, пише УНН.
Деталі
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у п’ятницю міністр оборони Піт Хегсет одягнув краватку з червоно-біло-синіми смугами, що викликало увагу медіа. HuffPost поцікавився, чи Хегсет знає про похвалу з боку російських офіційних джерел, зокрема агентства ТАСС, через подібність краватки до прапора рф.
На питання журналістів головний речник Пентагону Шон Парнелл відповів у стилі дитячого жарту.
Ваша мама купила йому її – і це патріотична американська краватка, ідіоте
Пізніше інший прес-секретар, Кінгслі Вілсон, додав, що Хегсет є патріотом, який шанує США та їхній прапор, навіть якщо його одяг, виготовлений з частин прапора, не завжди відповідає офіційним нормам використання прапора США.
Курйозна "гра словами" у медіа тягнеться від відповідей речниці Білого дому Каролін Левітт та директора з комунікацій Стівена Чунга. Коли їх запитали хто вибрав Будапешт як місце можливої зустрічі Трампа та путіна, Левітт коротко відповіла "Ваша мама", а Чунг підтвердив цю відповідь хвилиною пізніше.
