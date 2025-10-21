$41.760.03
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 12666 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
12:57 • 11320 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 15728 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 19621 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 20584 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 19867 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 18856 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17175 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15411 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Публікації
Ексклюзиви
Речник Пентагону відповів журналістам у стилі дитячої гри через краватку міністра оборони, схожу на триколор рф

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Речник Пентагону Шон Парнелл відповів у стилі дитячої гри на запитання HuffPost про краватку міністра оборони США Піта Хегсета, яка нагадувала російський прапор. Цей інцидент став частиною медійної суперечки про патріотизм та символіку, що розпочалася після подібної відповіді речниці Білого дому.

Речник Пентагону відповів журналістам у стилі дитячої гри через краватку міністра оборони, схожу на триколор рф

Головний речник Пентагону опинився у центрі курйозного інциденту, відповівши журналістам HuffPost у стилі дитячої гри "Твоя мама", коли його запитали про краватку міністра оборони США Піта Хегсета, що нагадувала російський прапор. Ситуація перетворилася на справжню медійну суперечку про патріотизм, символіку та тонкі межі дипломатичного гумору, враховуючи те, що кількома днями раніше у подібному стилі відповідь журналістам дала речниця Білого дому Керолін Левітт. Про це йдеться у матеріалі HuffPost, пише УНН.

Деталі

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у п’ятницю міністр оборони Піт Хегсет одягнув краватку з червоно-біло-синіми смугами, що викликало увагу медіа. HuffPost поцікавився, чи Хегсет знає про похвалу з боку російських офіційних джерел, зокрема агентства ТАСС, через подібність краватки до прапора рф.

На питання журналістів головний речник Пентагону Шон Парнелл відповів у стилі дитячого жарту.

Ваша мама купила йому її – і це патріотична американська краватка, ідіоте

– заявив Парнелл.

Пізніше інший прес-секретар, Кінгслі Вілсон, додав, що Хегсет є патріотом, який шанує США та їхній прапор, навіть якщо його одяг, виготовлений з частин прапора, не завжди відповідає офіційним нормам використання прапора США.

Курйозна "гра словами" у медіа тягнеться від відповідей речниці Білого дому Каролін Левітт та директора з комунікацій Стівена Чунга. Коли їх запитали хто вибрав Будапешт як місце можливої зустрічі Трампа та путіна, Левітт коротко відповіла "Ваша мама", а Чунг підтвердив цю відповідь хвилиною пізніше.

"Це кольори Америки": віцепрезидент США прокоментував "російську краватку" Гегсета на зустрічі з Зеленським 19.10.25, 04:44 • 9508 переглядiв

Степан Гафтко

