У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Киев • УНН
Исполнение обязанностей министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Правительство одобрило соответствующее распоряжение на своем заседании.
Исполнение обязанностей министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на своем заседании сегодня, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
"Осознаю весь груз ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу сложнейшего в истории Украины отопительного сезона. Следовательно, среди неотложных задач – стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - Артем Некрасов.
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики19.11.25, 14:10 • 15520 просмотров
Дополнение
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.