16:13 • 2424 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 5414 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 16029 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 14610 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 12662 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 14049 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 15517 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 21335 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 18405 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05 • 16479 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 16036 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставок
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 38728 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 38746 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук

Киев • УНН

 • 5462 просмотра

Исполнение обязанностей министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Правительство одобрило соответствующее распоряжение на своем заседании.

У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук

Исполнение обязанностей министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на своем заседании сегодня, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"Осознаю весь груз ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу сложнейшего в истории Украины отопительного сезона. Следовательно, среди неотложных задач – стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - Артем Некрасов.

Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики19.11.25, 14:10 • 15520 просмотров

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.

Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.

12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Антонина Туманова

