Пожар в одесском колледже: тела 11-ти погибших остаются в морге

“Сейчас продолжается активная работа по расследованию этой страшной трагедии: начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором, кроме наших работников, будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы. На сегодня у нас еще остались не выданными тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одеждой, личными вещами мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это означает, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких”, — сказал начальник ГУНП.

Ранее сообщал УНН, что в одесском институте, где произошел смертельный пожар, не было огнетушителей.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.