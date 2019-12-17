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Пожежа в одеському коледжі: тіла 11-ти загиблих залишаються у морзі

Пожежа в одеському коледжі: тіла 11-ти загиблих залишаються у морзі

Київ • УНН

 • 11874 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Станом на вівторок, 17 грудня, у поліції одеської області залишилися невиданими тіла 11-ти загиблих у пожежі в одеському коледжі — наступного тижня правоохоронці зможуть розпочати роботу з рідними загиблих, щоб вони змогли забрати тіла своїх близьких. Про це сказав у вівторок начальник поліції Одеської області Олег Бех, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби відділу комунікації поліції в області.

“Зараз продовжується активна робота по розслідуванню цієї страшної трагедії: розпочався додатковий огляд місця події, участь у якому, крім наших працівників, будуть брати експерти з Києва, тривають допити, призначено 63 експертизи. Станом на сьогодні у нас ще залишилися невиданими тіла 11-ти загиблих у пожежі. За прикметами, одягом, особистими речами ми розуміємо, хто ці люди, а до кінця тижня вже повинні надійти і перші результати генетичної експертизи. Це означає, що наступного тижня ми зможемо розпочати роботу з рідними загиблих, щоб вони змогли забрати тіла своїх близьких”, — сказав начальник ГУНП.

Раніше УНН повідомляв, що в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, не було вогнегасників.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.

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