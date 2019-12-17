Пожежа в одеському коледжі: тіла 11-ти загиблих залишаються у морзі

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Станом на вівторок, 17 грудня, у поліції одеської області залишилися невиданими тіла 11-ти загиблих у пожежі в одеському коледжі — наступного тижня правоохоронці зможуть розпочати роботу з рідними загиблих, щоб вони змогли забрати тіла своїх близьких. Про це сказав у вівторок начальник поліції Одеської області Олег Бех, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби відділу комунікації поліції в області.