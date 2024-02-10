Повреждены жилые дома и ЛЭП: россияне шесть раз обстреляли Донецкую область

За прошедшие сутки, россияне 6 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома и линия электропередач. Об этом заявил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По его словам, информации о пострадавших за сутки не поступало.

Покровский район. В Остром Кураховской громады поврежден дом. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны леса и поля вблизи Торского, Заречного, Ямполовки и Тернов.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и нежилое здание. В Торецке перебита линия электропередач. Обстрелян Северск - без разрушений.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 127 человек, в том числе 43 ребенка - подытожил председатель ОВА.

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