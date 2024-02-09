Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш

Российские оккупанты действительно на окраинах Авдеевки в Донецкой области, но украинские военные их сдерживают. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, правильное ли впечатление, что россияне уже на окраинах Авдеевки, Барабаш ответил: "Да. К сожалению, есть такая правда, но ребята мужественно сдерживают, мужественно отражают. Силы врага в разы больше".

Также он опроверг сообщения в Telegram-каналах о том, что Авдеевка уже упала.

"Они (россияне - ред.) заходят на окраины города, они есть в частном секторе, но до того, что все пропало, еще очень далеко", - сказал Барабаш.

Дополнение

Барабаш сообщал, что российские оккупанты стараются все-таки реализовать свои планы по окружению Авдеевки с юга и севера, при этом пытаются штурмовать в лобовую. Также захватчики пытаются отрезать от города Авдеевский коксохим и давят туда очень мощно.