росіяни намагаються реалізувати план з оточення Авдіївки та відрізати від міста коксохім – Барабаш
Київ • УНН
російські окупанти намагаються оточити Авдіївку з півдня та півночі, продовжуючи лобові атаки в районі Авдіївського коксохімічного заводу, щоб відрізати його від міста, повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації.
російські окупанти намагаються реалізувати плани з оточення Авдіївки з півдня та півночі, водночас продовжують лобові штурми та тиснуть у районі Авдіївського коксохіма, намагаючись відрізати завод від міста. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
За його словами, ситуація в Авдіївці складна.
Ворог дійсно намагається реалізувати свої плани з оточення міста із флангів із півдня та із півночі. В той самий час намагаються штурмувати в лобову
За його словами, росіяни намагаються відрізати від міста Авдіївський коксохім через дачний масив у старій частині міста й тиснуть туди дуже потужно.
Намагається ворог все ж таки через дачний масив, через стару частину міста відрізати коксохім й тисне він туди дуже потужно. Хлопці відпрацьовують, просування не дають їм робити, але ситуація дійсно не проста
Окрім того, він повідомив, що в Авдіївці станом на ранок залишається 935 цивільних.
Що стосується місцевого населення, то станом на сьогоднішній ранок 935 містян ще залишаються. Дуже ускладнена евакуація у зв'язку з великою кількістю обстрілів суто по дорозі
Доповнення
Британська розвідка повідомляла, що російські війська, ймовірно, провели ротацію додаткових сил на Авдіївський напрямок. Місто на Донеччині залишається пріоритетним напрямком для росіян на фронті.
Авдіївка є пріоритетним напрямком для армії рф на фронті - британська розвідка08.02.24, 12:04 • 24441 перегляд