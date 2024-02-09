росіяни намагаються реалізувати план з оточення Авдіївки та відрізати від міста коксохім – Барабаш

російські окупанти намагаються реалізувати плани з оточення Авдіївки з півдня та півночі, водночас продовжують лобові штурми та тиснуть у районі Авдіївського коксохіма, намагаючись відрізати завод від міста. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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За його словами, ситуація в Авдіївці складна.

Ворог дійсно намагається реалізувати свої плани з оточення міста із флангів із півдня та із півночі. В той самий час намагаються штурмувати в лобову

За його словами, росіяни намагаються відрізати від міста Авдіївський коксохім через дачний масив у старій частині міста й тиснуть туди дуже потужно.

Намагається ворог все ж таки через дачний масив, через стару частину міста відрізати коксохім й тисне він туди дуже потужно. Хлопці відпрацьовують, просування не дають їм робити, але ситуація дійсно не проста