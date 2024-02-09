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росіяни намагаються реалізувати план з оточення Авдіївки та відрізати від міста коксохім – Барабаш

росіяни намагаються реалізувати план з оточення Авдіївки та відрізати від міста коксохім – Барабаш

Київ • УНН

 • 21672 перегляди

російські окупанти намагаються оточити Авдіївку з півдня та півночі, продовжуючи лобові атаки в районі Авдіївського коксохімічного заводу, щоб відрізати його від міста, повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації.

російські окупанти намагаються реалізувати плани з оточення Авдіївки з півдня та півночі, водночас продовжують лобові штурми та тиснуть у районі Авдіївського коксохіма, намагаючись відрізати завод від міста. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, ситуація в Авдіївці складна.

Ворог дійсно намагається реалізувати свої плани з оточення міста із флангів із півдня та із півночі. В той самий час намагаються штурмувати в лобову

- сказав він.

За його словами, росіяни намагаються відрізати від міста Авдіївський коксохім через дачний масив у старій частині міста й тиснуть туди дуже потужно.

Намагається ворог все ж таки через дачний масив, через стару частину міста відрізати коксохім й тисне він туди дуже потужно. Хлопці відпрацьовують, просування не дають їм робити, але ситуація дійсно не проста

- розповів Барабаш.

Окрім того, він повідомив, що в Авдіївці станом на ранок залишається 935 цивільних.

Що стосується місцевого населення, то станом на сьогоднішній ранок 935 містян ще залишаються. Дуже ускладнена евакуація у зв'язку з великою кількістю обстрілів суто по дорозі

- зазначив Барабаш.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що російські війська, ймовірно, провели ротацію додаткових сил на Авдіївський напрямок. Місто на Донеччині залишається пріоритетним напрямком для росіян на фронті.

Авдіївка є пріоритетним напрямком для армії рф на фронті - британська розвідка08.02.24, 12:04 • 24441 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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